La falta de pediatras genera un profundo malestar en la comarca del Asón

La falta de pediatras en Cantabria es un problema que no es nuevo. Sin embargo, las carencias en este sector de la Atención Primaria están volviéndose recurrentes en las zonas rurales, como en el caso del Valle del Asón. Actualmente la atención pediátrica en el Valle del Asón muestra "deficiencias", según algunos usuarios.

Así, el Centro de Salud de Colindres ha pasado de sus dos profesionales habituales a tener solo una -compartida con el centro de Voto-, estando la otra de vacaciones. Ello ha provocado lo que algunos pacientes han calificado como "desatención", lo que ha llevado incluso a organizar una campaña online para tratar de solventar esta situación.

Lara Alonso, su promotora, explica que en el caso de Colindres la pediatra que queda "no atiende a niños que no sean sus pacientes a no ser que sea una urgencia extrema, lo que es lógico porque no puede hacer el trabajo de dos personas". En el resto de casos se deriva a Urgencias, lo que incrementa, según Alonso, el riesgo de diagnósticos erróneos.

"Es lo que pasó en mi caso: en Urgencias me dijeron que los granitos de mi bebé eran una reacción alérgica al antibiótico, pero tras acudir a un pediatra particular resultó ser el virus boca-mano-pie", explica. Los promotores de esta iniciativa consideran que la Consejería no puede escudarse en la "falta de personal disponible" y reclaman una solución "urgente".

Por su parte, Ramales cuenta con una pediatra compartida con Colindres que, en estos momentos, se encuentra de vacaciones desde el 30 de octubre. El personal del Centro de Salud señala que "la Administración ha hecho las cosas bien", y explica que se ha tratado de cubrir el puesto, pero que la persona que iba a realizar la sustitución "ha renunciado en el último momento".

Alicia de la Sen, concejala de Ramales, incide en que las necesidades sanitarias de la población del Alto Asón "están bien cubiertas". "Tenemos seis médicos y una pediatra para una población de 4.000 habitantes", aduce.

Visita institucional del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez. | ARCHIVO

Convocatoria de oposiciones

Lo cierto es que la falta de pediatras se ha convertido en un problema endémico no solo de la Sanidad cántabra, sino a nivel nacional. El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, argumentaba en una entrevista realizada en agosto que se trata de "un problema generalizado en toda la sanidad española que no responde a una falta de voluntad política ni a limitaciones presupuestarias sino a la carencia de profesionales tanto en el área de Pediatría como en otras especialidades médicas de Medicina Familiar y Comunitaria".

A una situación ya precaria se le ha sumado la cercanía de las oposiciones para pediatras y médicos de familia, que se celebran los días 23 y 30 de este mes, lo que ha provocado que muchos profesionales en situación de interinidad hayan pedido las vacaciones en estas fechas para poder dedicar esos días a un último repaso.

De la Sen coincide con el diagnóstico y señala que, a medio plazo, la solución pasa porque el Ministerio convoque más plazas MIR. De todos modos, incide en que aunque "sería ideal tener un pediatra", lo cierto es que "no hay suficientes niños" en la comarca, y la adscripción de especialistas se hace en función de una ratio. La media de niños por pediatra en Cantabria es actualmente de 933.

Pese a ello, son muchos los usuarios que consideran que los servicios de Atención Primaria en Cantabria no reciben una atención adecuada por parte de la Administración, tal y como ha denunciado en multitud de ocasiones la plataforma Cantabria por lo Público.