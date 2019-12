Los funcionarios de prisiones reclaman ''más personal de vigilancia, equiparación salarial y ser reconocidos como agentes de seguridad''

Un total de 115 funcionarios de prisiones de El Dueso se encargan de la vigilancia de los internos, lo que se traduce en una ratio de 13 a 500 en cada jornada laboral Miembros de ACAIP denuncian que ''en dos años de reivindicaciones no hemos conseguido nada, solo la confrontación con el nuevo Gobierno socialista'' ''No se considera un atentado contra la autoridad que me digan dónde vive mi mujer o dónde estudian mis hijos'', asegura Juan José Cabrera, funcionario del penal