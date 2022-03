El Tribunal Administrativo Central desbloquea el concurso para adjudicar Parques y Jardines en Santander

El proceso para adjudicar el nuevo contrato de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Santander ha quedado despejado al rechazar el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la reclamación presentada por la empresa Larus Control.

En su fallo, el tribunal justifica en razones de forma y fondo la desestimación del recurso. De forma, porque Larus, al no ser empresa que haya presentado oferta a la licitación, no está legitimada para recurrirla; y de fondo, porque el Ayuntamiento puede tener el criterio de no dividir por lotes la contrata, tal y como recomienda la Ley de Contratos. El Tribunal Administrativo Central considera justificada la pretensión del Ayuntamiento de Santander de licitar en bloque todos los programas del servicio.

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santander consideran que la decisión de no dividir en lotes la prestación a contratar dificultaría la correcta ejecución, desarrollo y control de contrato. Asimismo, el Consistorio ha esgrimido argumentos laborales, ya que la plantilla ahora mismo es única para todos los objetos del contrato existente, cuya disgregación repercutiría negativamente en la relaciones laborales. La plantilla actualmente es multitarea y se rige por un convenio colectivo único.

El Servicio de Parques y Jardines lleva siendo ejecutado por Urbaser y Contratas Piñera desde 2012, pero actualmente lo ejecuta de manera precaria ya que superó el plazo de prórroga y lleva tres años fuera de plazo. Después de un largo período de gestación, el Ayuntamiento finalmente está buscando un nuevo concesionario.