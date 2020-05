Los campos de Abra del Pas y Nestares, prácticamente al 100% desde su reapertura

Los campos de golf de Abra del Pas-Celia Barquín y Nestares, ambos gestionados por la sociedad pública Cantur, han estado prácticamente al 100% de su aforo desde que reabrieron hace unos días, con casi 1.400 jugadores que ya han acudido y más de 600 citas ya programadas para estos días.

El golf Abra del Pas, ubicado en Mogro (Miengo), reabrió el 11 de mayo, el mismo día en que Cantabria entró en la fase I de la desescalada por el coronavirus, mientras que el de Nestares lo hizo el día 18 cuando concluyeron unas obras de mantenimiento que se estaban efectuando.

En ambos casos, abrieron con limitaciones (algunas de las instalaciones están cerradas) y con la obligatoriedad de pedir cita previa y de respetar las medidas del protocolo de seguridad e higiene que se han establecido.

JUGADORES Y RESERVAS

Por el campo Abra del Pas ya han pasado desde el día 11 en que reabrió hasta el miércoles 20 de mayo. 1.100 jugadores y desde hoy, jueves, hasta dentro de dos días hay ya 370 que han realizado su reserva, han informado a Europa Press fuentes de Cantur.

Durante esta última semana los partidos han sido de hasta cuatro jugadores cada 15 minutos y se reserva a dos días vista.

Según Cantur, la "práctica totalidad" de los usuarios se han amoldado a las medidas del protocolo de seguridad e higiene, entendiendo y respetando las mismas.

En cuanto al campo de golf de Nestares (Campoo de Enmedio), en los pocos días que lleva abierto han pasado ya 289 jugadores (hasta el miércoles), lo que supone que ha estado el aforo diario casi al completo.

Además, entre este jueves y las reservas para los dos próximos días suman otros 238 jugadores.

También en este campo se reserva a dos días y los partidos son de hasta cuatro jugadores cada 15 minutos.

También, la práctica totalidad de los usuarios se han amoldado a las medidas del protocolo de seguridad e higiene y las han respetado.

GUÍA DE MEDIDAS

Cantur ha redactado una guía de medidas para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios en ambos campos durante el estado de alarma, en la que se recogen las normas de uso y servicios de cada instalación, atendiendo a sus características.

Asimismo, en un protocolo se detallan recomendaciones para los jugadores de golf con la finalidad de garantizar la distancia social y minimizar los riesgos de contagio, entre ellas la conveniencia de llevar mascarillas.

En Abra del Pas, el día 11 abrieron el campo de juego y la zona y hoyo de prácticas pero no por ejemplo el servicio de alquiler, vestuarios, tiendas, el restaurante o la cafetería.

Además, zona y el hoyo de prácticas son para uso exclusivo de clientes que tengan previamente concertada y pagada la clase de golf con los monitores del campo. Las clases son espaciadas en un intervalo que evite cualquier contacto con otros jugadores o dejando una posición vacía entre los 2 jugadores.

No está disponible el servicio de alquiler de carritos hasta la finalización del estado de alarma. Asimismo, las banderas no se pueden quitar, ni tocar y para los hoyos se ha insertado un tope dentro que evita que la bola descienda completamente al fondo del mismo con el fin de que se recoja con la mayor prevención posible. Igualmente, no estará permitido la limpieza de palos y zapatos en la instalación.

Las instalaciones son periódicamente desinfectados e higienizados y se facilita la disponibilidad y el acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente, lo mismo que en Nestares.

En Nestares, la zona de prácticas, tanto la cancha como los putting green y alrededores, permanecerá cerrada, así como los vestuarios, la tienda, servicio de alquiler, la cafetería y el restaurante de la Casa Club.

El cuarto de palos será atendido, exclusivamente, por personal del campo. El horario será de 8.00 a 15.30 horas para entregar el material que, una vez retirado, no podrá volver a guardarse. Se exceptúan las motos de uso individual, que se podrán admitir siempre que el personal de la instalación lo autorice y previa desinfección a cargo del usuario.

Además, se establece que cada jugador deberá llevar su propio material y acudir a recepción a recoger su ticket justificativo antes de salir al tee del 1, cinco minutos antes de la salida.

Tampoco se pueden alquilar carritos manuales y eléctricos y las banderas no se pueden quitar y tocar.