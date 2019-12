Anri Sala reflexiona en el Centro Botín sobre la relación imagen, sonido y espacio

El Centro Botín acoge desde este sábado 14 de diciembre hasta el 3 de mayo la exposición 'Anri Sala: As you go (Châteaux en Espagne)', en la que el artista albanés invita a reflexionar sobre las relaciones que se dan entre la imagen en movimiento, el sonido y el espacio arquitectónico.

La música y el movimiento son "claves" en la muestra creada por Anri Sala, así como sus obras escultóricas, que a menudo adoptan la forma de instrumentos musicales "autoejecutables".

Las piezas invitan al espectador a reflexionar sobre la forma en la que se relacionan con la imagen en una era caracterizada por la "saturación mediática"; y la luz, el sonido y el espacio tienen el protagonismo y se presentan en entornos que estimulan los sentidos y establecen un "nuevo vínculo entre el cuerpo y la arquitectura".

Además, las piezas están basadas en el tiempo, y el artista recurre a un nuevo lenguaje con el que su obra ofrece múltiples interpretaciones aunando pasado, presente y futuro.

La exposición, que se inaugura este viernes a las 20 horas, ha sido presentada por el propio artista, acompañado por la directora ejecutiva y el director artístico del Centro Botín, Fátima Sánchez y Benjamin Weil.

Tal y como ha explicado Salas, trabajar con realidad virtual permite ver cómo se relacionan los elementos con el espacio, de manera que el público no contempla sus exposiciones de forma pasiva, sino que "gira alrededor" de las obras.

Así, ha contrapuesto esta experiencia con la de acudir al cine, que "no permite tomar decisiones" porque la película ya da todas lasclaves: el contexto, la sintaxis y la historia. Igualmente, ha indicado que para él es "importante" que los espectadores sepan donde están, mientras que el cine busca "sacarte de la butaca en la que estás" y "reducir la conciencia".

"Quiero que quien experimente la videoproyección sea muy consciente de dónde está y que tome decisiones en cuanto a cómo quiere vivir esa experiencia y qué significado quiere darle", ha sentenciado.

Por otro lado, ha dicho que en la creación de una película "nunca" se comienza por el sonido, mientras que para él es un "guión" y se elige a la vez que otros elementos, ya que "tiene un espacio en el tiempo" porque permite ir más despacio o más lento.

En este sentido, ha subrayado que no elige la música "por lo bien que suena o por su belleza, sino por la arquitectura que crea y lo que significa", ya que, a su juicio, cada pieza es en sí una obra de arte que pertenece a un tiempo concreto.

Por su parte, la directora del Centro Botín ha asegurado que la creación de la muestra ha sido todo un "desafío", aunque el equipo ha quedado "muy satisfecho" con el resultado y espera que acoja "muchísimo público", sobre todo en Navidad.

También ha destacado que Salas continuará presente en el centro debido a que se han adquirido de dos de las obras de la muestra, además de que volverá en abril para dirigir un taller.

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN

El proyecto se desarrolla en tres escenarios de la segunda planta del centro. El primero, que da título a la exposición, consiste en un conjunto de videoproyecciones de proporciones "cinematográficas" en las que el artista propone una nueva forma de entender la imagen en movimiento.

En el segundo escenario, el visitante entra en un espacio protagonizado por la bahía de Santander llamado 'No Window No Cry' (Renzo Piano & Richard Rodgers, Centre Pompidou, París), una nueva versión de la serie de obras que artista ya ha desplegado en otros nueve lugares del mundo.

Las piezas de esta serie son intervenciones en el ventanal del edificio que consisten en fijar una caja de música sobre el cristal. En este caso, la pieza es una réplica del cristal del ventanal del Centre Pompidou que Sala intervino en 2012.

La ventana permite a Sala enmarcar la vista de la bahía de Santander como si ésta fuera su obra, además de que, según el artista, "encaja perfectamente" en este espacio ya que el Pompidou y el Centro Botín fueron diseñados por el mismo arquitecto, Renzo Piano.

El tercer acto se desarrolla en la sala situada al otro extremo del espacio expositivo, con vistas a la ciudad de Santander, aunque en este caso la obra se coloca delante del ventanal de la sala, una pared cubierta de papel pintado que obstaculiza la visión de la ciudad impidiendo que el espectador disfrute de las vistas.

En esta parte se produce una experiencia "sinestésica", ya que el espectador no sabe si el sonido conforma la imagen que ve o es la imagen la que da forma al sonido.

Además, el director artístico del Centro Botín ha añadido que el catálogo de la muestra se ha concebido casi como si fuera el cuarto movimiento, ya que las fotografías tratan de replicar la experiencia que el espectador vive al visitarla y el libro se ha estructuradosiguiendo la fórmula que da título a la obra central, As you go ("A medida que avanzas"), "como si el lector también avanzara entre las pantallas al ir pasando las páginas".