Aplazada la huelga en la planta de residuos de Meruelo

Este martes, a partir de las 14 horas, se celebrará una asamblea de trabajadores para ratificar o no las condiciones de este preacuerdo, del que no han trascendido los detalles. Si la plantilla no la ratifica, la huelga sigue convocada para el miércoles, así como la convocatoria de huelga indefinida a partir del día 19.

Ambas convocatorias de huelga --la de tres días y la indefinida-- están apoyadas solo por una parte del comité de huelga --los cinco integrantes de CC.OO.-- pero no así por los cuatro de CSIF.

Desde CCOO explicaron que el convenio actual está caducado desde diciembre y desde marzo, con la entrada del nuevo comité, se viene negociando las condiciones del nuevo pero desde octubre ha sido "imposible" avanzar.

El sindicato denunció que las condiciones laborales que contempla el convenio actual para los más de 150 trabajadores de la empresa son "muy desiguales" y con salarios congelados desde 2016.