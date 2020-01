Arranca el II Pacto por el Empleo y se prevé que las primeras medidas comiencen a aplicarse antes del verano

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha anunciado el inicio del II Pacto Territorial por el Empleo en Santander 2020-2024 y se prevé que las primeras medidas, aún por elaborar, se pongan en marcha "antes del verano".

Por el momento, desde el Ayuntamiento ya se ha realizado un "diagnóstico" del mercado de trabajo de la ciudad y en febrero se abrirá un proceso de participación para elaborar "el documento base" de este II Plan con las líneas de trabajo y las medidas que se desarrollarán, el cual se quiere tener aprobado para abril.

Los objetivos, al igual que en el I Pacto, desarrollado entre 2015 y 2019, es mejorar el empleo en la ciudad, haciendo que sea "estable" y "de calidad"; "retener el talento" y potenciar la "competitividad" de las empresas, a las que también se buscará "proteger".

COMIENZA SIN APORTACIÓN DEL GOBIERNO

Para este II Pacto por el Empleo el Ayuntamiento aportará 400.000 euros anuales (el doble que en el primero, que se desarrolló de 2015 a 2019) y, por el momento, no hay aportación del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), que en anterior puso 30.000 euros cada año, aunque desde el Consistorio se reclamará su implicación.

Así lo ha señalado Igual en una rueda de prensa tras haber participado este viernes en la primera reunión de este segundo Pacto por el Empleo, a la que han acudido representantes de 33 entidades sociales y económicas y de algunas Administraciones que ya participaron en el anterior.

Igual ha explicado que en el I Pacto por el Empleo se involucraron 42 entidades y Administraciones y ha aclarado que, aunque no todas hayan acudido a la reunión de este viernes (como ha sido el caso del Gobierno de Cantabria, no significa que no vayan a participar ya que ninguna lo ha comunicado así.

Además, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a incorporarse al II Pacto a todas aquellas entidades que lo deseen, aunque no estuvieran en el Primero. Entre las entidades participantes, hay representantes de algún sindicato (USO); de la CEOE, la Universidad de Cantabria (UC), organizaciones empresariales y sociales.

Igual ha explicado que, en la reunión de este viernes y de cara a la elaboración del documento base, se ha decidido crear tres mesas de trabajo (empleo, emprendimiento y formación), que comenzarán ya su labor este mes de febrero. Además, se podrá participar realizando aportaciones de manera online.

Una vez que se tenga ese documento base, se realizará una priorización de las medidas a adoptar y se cuantificarán económicamente antes de aplicarlas como prueba "piloto". Como en el anterior Pacto, una vez se pongan en marcha se comprobarán sus resultados y si funcionan entrarán a formar parte de los programas de la Concejalía de Desarrollo Empresarial, que dirige Daniel Portilla, también presente en la rueda de prensa, junto con el jefe de servicio del área de empleo, Samuel del Vigo.

BALANCE DEL I PACTO POR EL EMPLEO

La alcaldesa ha aprovechado para hacer balance del I Pacto por el Empleo, que tuvo cinco líneas de actuación (empleo, emprendimiento, formación, innovación y políticas activas) y dentro del que se desarrollaron 160 medidas.

Igual ha señalado que, además de los 230.000 euros anuales puestos cada año por Ayuntamiento y Gobierno, se han manejado un total de 23 millones de euros, de los que 17 han procedido de convocatorias de fondos de diferentes Administraciones; 2,5 de la UE; 4,2 de programas propios y aportaciones de empresas privadas.

A lo largo de estos cuatro años, se llevaron a cabo 22.567 acciones, se han firmado 90 convenios; desarrollado 14 plataformas tecnológicas y 3.117 cursos, con 74.000 horas formativas en los que cuatro años.

En cuanto a los resultados obtenidos en la reducción del paro en los cuatro años del I Pacto, Igual ha señalado que, cuando arrancó en marzo de 2015 había en Santander 14.670 personas en desempleo, y cuando concluyó en diciembre de 2019 había 11.121.

A su juicio, estos datos son "positivos pero no buenos" ya que, según ha señalado, no lo son cuando sigue habiendo desempleados.

Igual ha subrayado la "importancia del empleo", que es lo que, según ha dicho, aporta "independencia económica y social", bienestar y contribuye a fijar población. Para intentar reducir la tasa de paro, ha abogado por "trabajar juntos" Administraciones y entidades en este "objetivo común".