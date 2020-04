Asociaciones de vecinos aplauden que el Gobierno suspenda la apertura de casas de apuestas hasta la nueva Ley de Juego

En concreto, el BOC recoge el acuerdo del Consejo de Gobierno del 19 de marzo de suspender la concesión de autorizaciones de funcionamiento de nuevos salones de juego y locales de apuestas en Cantabria en tanto hasta que se apruebe una nueva Ley de Juego que incorpore medidas de planificación del número de autorizaciones de este tipo de establecimientos.

Así, Fecav destaca en un comunicado su satisfacción por el hecho de que el Ejecutivo haya "hecho caso a los vecinos de Santander" en este asunto, ya que organizaron concentraciones oponiéndose a que se permitieran abrir más casas de apuestas en la ciudad.

"Esto no es una victoria del Gobierno de Cantabria, sino una victoria de los vecinos de Santander, de lo cual FECAV se alegra mucho, ya que fue la que promovió las concentraciones y movimientos con las ayudas de las APAS, asociaciones de vecinos y otros colectivos", insiste.

No obstante, el colectivo advierte de que "el que realmente tiene gran parte de poder de que abran o no es el Ayuntamiento de Santander", por lo que le pide que "no dé ninguna licencia".

Igualmente, solicita al Gobierno, y en concreto a la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández, que cuente con Fecav si crea una mesa de participación para abordar este asunto, cuente con Fecav.