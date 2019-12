La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Cantabria por el impago de la anualidad de Valdecilla en 2017

La Audiencia Nacional no ha admitido el recurso contencioso administrativo presentado por el Gobierno de Cantabria contra el impago de la anualidad de Valdecilla que el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy no presupuestó en 2017, al considerar que la no existencia de partida presupuestaria es "prueba evidente" de que no había "ninguna clase de compromiso de la Administración central" y que, por lo tanto, "no existe acto administrativo impugnable".

El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), que ha informado del fallo de la Audiencia Nacional a través de un comunicado de prensa, valorará continuar con la vía judicial para reclamar esta deuda, ya que la sentencia puede ser recurrida. Además, en este momento está pendiente en la Audiencia Nacional otro recurso por el impago de la anualidad de 2016, que sí contaba con partida en los Presupuestos del Estado, 22 millones de euros, pero que tampoco llegó a la comunidad autónoma.

Aunque en los años 2014, 2015 y 2016 los Presupuestos Generales del Estado sí incluyeron partidas para afrontar el coste adelantado por la Comunidad Autónoma para la reconstrucción del hospital, el fallo constata como argumento para desestimar el recurso que en 2017 "no se ha incorporado partida alguna con esta finalidad" y que los compromisos asumidos por el entonces presidente, que llegó a reflejar por escrito y firmados en una carta al jefe del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, "no puede tener la eficacia de un acto administrativo firme".

Por el contrario, agrega, "se trata, sencillamente, de una declaración de voluntad de contenido político que no tiene la eficacia que pretende la parte recurrente como generadora de un acto administrativo jurídicamente exigible".

La Audiencia también cree extemporáneo el recurso de la Comunidad Autónoma, que fue presentado por el director gerente del Servicio Cántabro de Salud el 20 de enero de 2018, tras entender desestimada por silencio administrativo la reclamación que había remitidopreviamente al Ministerio de Hacienda.

Aunque ha manifestado su "respeto absoluto a las decisiones judiciales", el Ejecutivo cántabro ha lamentado que esta sentencia -que declara "inadmisible" su recurso-, "desatienda la reivindicación de la Comunidad Autónoma, dejándola sin la posibilidad de acceder a los 22 millones de euros que el Partido Popular se negó a consignar en 2017, incumpliendo todas las promesas y todos los compromisos políticos asumidos por su líderes nacionales y autonómicos, para costear en su integridad la remodelación del Hospital Valdecilla".

"El Gobierno del PP falló a Cantabria en 2017 y su falta de compromiso se convierte ahora en un nuevo retraso a la hora de liquidar la deuda que el Estado tiene contraída con esta tierra",señala el Ejecutivo PRC-PSOE en un comunicado de prensa.

Asimismo, ha manifestado su confianza en el nuevo Gobierno de España, "que ha asumido formalmente y por escrito un acuerdo que recoge expresamente el pago íntegro de la deuda de Valdecilla, y que ya ha dado ejemplo pagando la anualidad de 2018".