El Ayuntamiento de Santander abre el plazo de solicitud de ayudas para pymes y autónomos

El número de casos activos por coronavirus en Cantabria sigue creciendo. La curva se aplana ligeramente, pero la capacidad de contagio de la COVID-19 no desaparece. A pesar de que el estado de alarma se decretó hace mes y medio y la mayoría de la población está confinada en sus casas durante todo este tiempo, día a día se notifican nuevos positivos que generan incertidumbre sobre el fin de las medidas de restricción de la movilidad y el comienzo de la desescalada.

¿Y por qué ocurre esto? ¿La cuarentena no está surtiendo efecto? ¿Siguen creciendo los contagios incluso con todas las medidas de prevención que se están tomando? No exactamente. Y es que existen algunas variables que se escapan a veces del radar de los ciudadanos y que los medios de comunicación no valoran lo suficiente en su balance diario de casos, que pone el acento especialmente en las cifras totales de fallecidos, de curados o de enfermos hospitalizados, que son prioritarios, pero olvidan un detalle importante: el número de test diarios que se realizan.

