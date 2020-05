El Ayuntamiento pide determinar la competencia sobre playas antes de que se autorice su uso

Así lo ha dicho hoy a preguntas de la prensa el portavoz del equipo de Gobierno PP-Cs, Javier Ceruti, al ser preguntado por las medidas que baraja el Ayuntamiento para permitir el inminente uso de los arenales, pues Cantabria ha pedido entrar en la fase 2 de la desescalada, que entraría en vigor el próximo lunes 25 si se cumplen los requisitos.

Ceruti ha explicado que el Ayuntamiento está "a la espera" de lo que dictamine el Gobierno central pero "empieza a asomar la posibilidad del uso de la playa en determinadas condiciones, marcando espacios y distancias y controlando aforos".

El edil no ha precisado ningún aspecto concreto y se ha remitido al avance publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entrará en vigor al pasar a fase 2, que establece que hay que marcar distancias entre usuarios de los arenales, entre otras medidas. Una cuestión que se valorará esta semana en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, ha dicho.

Con todo, el concejal ha recordado la reivindicación municipal de que la entidad encargada de gestionar esta cuestión sea la autoridad competente, es decir, el Gobierno central a través de Costas, a su juicio. En este sentido, ha apuntado que será necesario perfilar el modo de colaborar de ambas administraciones para facilitar el uso de las playas.

En este contexto, el edil ha comentado que el Ayuntamiento "parece una empresa de auditoría; claro que las áreas con más vinculación con las playas están valorando todas las posibilidades, pero lo tenemos que hacer sobre bases legales", ha dicho Ceruti, que ha insistido en que, previamente, habrá que determinar quién tiene la competencia para hacerlo.

Al respecto, ha asegurado que no se trata de "eludir responsabilidades sino de ser enormemente respetuosos con las competencias de cada uno". "Nosotros no podemos emprender actuaciones unilateralmente que pudieran tener respuesta de Costas diciendo que es ella quien debe valorar", ha insistido.

Por otra parte, a preguntas sobre las escolleras de la Magdalena, cuya retirada ha defendido siempre Ceruti, el concejal ha reconocido que "antes" era un "tema central" pero ahora la "realidad ha cambiado".

Ha indicado que no le consta que haya una reunión con Costas sobre esta cuestión, además de que en su opinión tampoco es "el momento de plantearla". "Cuando volvamos a la normalidad, volverán a ponerse sobre la mesa los asuntos no absolutamente urgentes", ha dicho.

SEMANA GRANDE

Como viene siendo habitual en la rueda de prensa online de los martes, se ha preguntado a Ceruti sobre la celebración de la Semana Grande de Santander y ha vuelto a insistir en que se mantendrán o impulsarán las actividades que "contribuyan al sostenimiento de la actividad económica de la ciudad", dentro del respeto "absoluto" a las normas de prevención sanitaria.

Aunque ha advertido que no es "realista" pensar que se volverá al modelo de fiestas de años anteriores, sí ha comentado que el BOE ya ha abierto la posibilidad de hacer conciertos con hasta 400 personas, lo que semanas antes era "impensable", por lo que ha instado a esperar puesto que ahora es "imposible" tener certeza sobre lo que se podrá hacer o no.

Al hilo, ha explicado que el Ayuntamiento no ha rescindido los contratos de los eventos musicales porque si lo hiciera tendría "consecuencias jurídicas", que "no serían peores" si se mantienen para realizar lo que se permita llegado el momento. "No sabemos qué modelo pero celebraremos lo que podamos", ha dicho.

MASCARILLAS

Por otra parte, también en respuesta a la prensa, Ceruti ha apuntado que el reparto gratuito de mascarillas a la población por parte del Ayuntamiento, a semejanza de otros municipios cántabros, es una de las cuestiones que se abordará esta semana en la Junta de Portavoces.

El concejal ha apuntado que ésta podría ser una de las propuestas en las que invertir el dinero que el Ayuntamiento ha liberado para atender la crisis del Covid-19, si bien ha apostillado que ahora, pasada la situación de emergencia, las mascarillas se pueden adquirir sin problemas y a un precio "razonable" a diferencia del principio de la pandemia.