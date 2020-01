El Ayuntamiento sacará una oferta de empleo de 13 plazas para su reestructuración

El Ayuntamiento de Torrelavega sacará adelante su oferta pública de empleo (OPE) de 2019 -ya que los Presupuestos de este año se aprobaron el pasado mes de septiembre-- con 13 plazas que contribuirán a la reestructuración que se prevé llevar a cabo en el Consistorio en "los próximos meses".

En concreto, la oferta busca paliar la "gran carencia" de cuadros medios municipales e incluye cinco plazas de auxiliar administrativo, dos de policía y dos de bombero, una de delineante, una de técnico deportivo, una de analista programador y una de aparejador con conocimientos de topografía.

La oferta ha sido anunciada este martes en rueda de prensa por la concejala de Recursos Humanos, Cecilia Gutiérrez, quien ha explicado que con esta herramienta se busca "contribuir solventar las dificultades" que tiene el Ayuntamiento en cuanto a su estructura "como consecuencia de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria".

En este sentido, ha indicado que la aplicación de la ley durante los primeros años dio tasas de reposición cero en un momento en el que la plantilla contaba con "bastante personal" en procesos de jubilación y "provocó una pérdida de personal que es la que en estos momentos, una vez recuperada la tasa de reposición, nos está generando problemas".

Así, el proceso de reestructuración del Consistorio pretende "salvar" esas carencias reorganizando los servicios y fusionando algunas de sus funciones para que cada departamento pueda acometer su labor de manera adecuada, ya que "no podemos contratar nada más de lo que nos deja la ley", ha insistido Gutiérrez.

Por ello, ha esperado que, "si afortunadamente tenemos nuevo Gobierno", se modifique esa ley y "se nos levante un poco el pie de freno" a los municipios saneados para poder "recuperar lo que hemos perdido", ha sentenciado.

En cuanto a las necesidades de personal, ha dicho que en los análisis se ha detectado la carencia fundamentalmente de cuadros intermedios, como administrativos o jefes de operarios, por lo que la OPE incluye cinco plazas de auxiliar administrativo.

Igualmente, la edil ha destacado las plazas de bomberos y policías, dos para cada cuerpo, ya que, según ha indicado, en ambos "siempre" se cubre el 100 por cien de la tasa de reposición. Sobre el resto de las plazas -delineante, técnico deportivo, aparejador y un analista que compartirá sus funciones con el departamento de Intervención y Tesorería--, ha dicho que corresponden a las necesidades de los procesos de reorganización.

OFERTA DE EMPLEO 2020

Por último, Gutiérrez ha señalado que, dado que está previsto aprobar los Presupuestos municipales de 2020 en "muy poco tiempo" y ya se está trabajando en la oferta pública de este año, la intención es "agrupar" y "sumar" alguna de las plazas a la convocatoria de 2019 para "agilizar" su salida y aprovechar para realizar una "ola de oposiciones" con el mayor número de plazas posible.

No obstante, ha subrayado que aún "no tenemos números" porque todavía se está trabajando en el diseño de los departamentos, y no ha adelantado detalles de la OPE de 2020 porque "no está completamente definida" y primero se debe consultar a los sindicatos.