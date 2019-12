Buruaga asegura que "el ascenso del PP es imparable" tras cinco elecciones "hacia arriba"

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado esta noche que "el ascenso del PP es imparable" tras cinco procesos electorales "hacia arriba" en obtención de votos y cree que eso evidencia que "Cantabria quiere cambio" y que "el modelo de la coalición socialista-regionalista se agota".

Así lo ha hecho en su intervención este sábado en la cena de Navidad del partido, que se ha celebrado en el Gran Casino de El Sardinero en Santander y a la que han asistido unos 600 militantes y simpatizantes del Partido Popular.

Ante ellos, Sáenz de Buruaga ha ensalzado que el PP vuelve a ser la "primera fuerza en Cantabria" tras los últimos comicios. "Hemos dado la vuelta al marcador y hemos vuelto a ganar", ha apostillado.

A su juicio, los 'populares' han demostrado que "no se puede sustituir" a su partido y que, "frente a las modas efímeras de la política, el PP es la única alternativa a la izquierda" tanto en Cantabria como en España.

Por ello, ha dicho que ahora "tenemos la obligación y nos hemos ganado el derecho a seguir trabajando, a seguir creciendo y merecemos la confianza, la serenidad y el tiempo para hacerlo, sin palos en las ruedas".

Y hacerlo, ha añadido, defendiendo "nuestras convicciones y nuestro proyecto sin complejos y sin echar a correr detrás de nadie" y "estando a la altura de las circunstancias", lo que supone liderar la oposición y "la verdadera alternativa, una alternativa alejada de extremismos, populismos y partidismos".

"EL DECORADO DE CARTÓN PIEDRA SE CAE"

Cantabria, ha dicho, "necesita más que nunca al PP" porque "el decorado de cartón piedra" de PRC-PSOE "se cae" y la comunidad está pagando "la factura de la demagogia, la pésima gestión y la inercia caótica de Revilla".

"Todo baja en la Cantabria de Revilla y de Zuloaga, la región que más ha frenado su crecimiento en el último año y medio, exactamente desde la moción de censura", ha dicho, refiriéndose a los "datos negativos" de la evolución de la comunidad y que han tenido como "remate" este "diciembre negro".

Las industrias electrointensivas, el sector de la automoción, las empresas afectadas por la Ley de Costas y los pescadores, "todo baja, todo se cae", ha añadido la líder del PP, a cuyo juicio todo se "tambalea por la incapacidad y la ausencia total de compromiso del Gobierno de Revilla".

En este punto, se ha referido a el presupuesto regional para 2020 aprobado esta semana por PRC y PSOE que "abandona a su suerte a la Cantabria real y da por muerto económicamente" el próximo año, porque "aniquila la inversión pública, asfixia a los sectores productivos y consolida las subidas de impuestos".

"Nuestro gobierno ha renunciado a reaccionar ante la desaceleración económica con unos presupuestos que abren las puertas de la crisis de par en para y además bendice a Pedro Sánchez y su terrorífico acuerdo con la izquierda radical y los separatistas", ha denunciado Sáenz de Buruaga.

PIDE A REVILLA QUE NO DÉ SU AVAL A SÁNCHEZ

La presidenta del PP cántabro ha opinado que el acuerdo del PSOE con Podemos para gobernar España y con el probable apoyo de ERC "va a ser el camino hacia la perdición de nuestra economía y amenaza la unidad de España". "No sé cómo Revilla puede dormir tranquilo", se ha preguntado.

"Lo que Pedro Sánchez está discutiendo con ERC es la integridad de España y el estado de las autonomías, también de la nuestra. Eso es lo que está en juego, un cambio de modelo constitucional y eso es lo que va a avalar el Partido Regionalista y Miguel Ángel Revilla", ha denunciado Sáenz de Buruaga.

Y ha pedido a Revilla que deje ya los "contorsionismos" y que, "si de verdad le importa Cantabria y España, lo que tiene que hacer Miguel Ángel Revilla es alzar la voz y plantarse, ponerse del lado de los constitucionalistas y no en frente y decir no a un acuerdo que Cantabria y los cántabros no quieren, porque no quieren que España dependa de quienes quieren romperla".

Más cuando, en su opinión, "Revilla sabe perfectamente que Pedro Sánchez está dispuesto a cederlo todo con tal de seguir en el poder" y, por tanto "no hay coartada posible" que justifique su "aval" a un gobierno con apoyo de "la izquierda radical, los separatistas y Bildu". "Eso no lo encubre ni un AVE ni dos", ha apostillado.

Y ha lamentado que, a estas alturas, "Sánchez no va a desandar el camino que ha iniciado con el independentismo y con Podemos", aunque "ojalá lo hiciera" porque, entonces, "encontraría la mano tendida del PP".

IGUAL LLAMA A LA FAMILIA DEL PP A "SEGUIR UNIDOS"

Antes de la intervención de Sáenz de Buruaga, ha tomado la palabra la alcaldesa de Santander, Gema Igual, como anfitriona, al celebrarse el acto en la capital cántabra. Ha llamado a la familia del PP a "seguir unidos" y "ser atractivos para los desencantados" para que "recuperen la ilusión con el PP" y los jóvenes para así continuar creciendo.

Igual ha agradecido el trabajo realizado por todos los 'populares' en este año con tantas convocatorias electorales, que han hecho que haya sido un "año duro, con desgaste y vaivén de votos", pero en el que "hemos crecido en votos y afiliados".

También se ha referido a su labor como alcaldesa de Santander. "Me mato a trabajar por Santander y todo mi equipo, porque no es fácil y menos en esta legislatura", ha dicho, pero ha ensalzado que los ediles 'populares' "vamos a llevar a Santander a buen puerto".

EVARISTO DOMÍNGUEZ, AFILIADO RELEVANTE 2019

Al concluir los discursos y antes de iniciarse la cena navideña, los 'populares' han distinguido al alcalde de Meruelo, Evaristo Domínguez, con el galardón de 'Afiliado relevante' de 2019, justo cuando cumple 40 años al frente de la Alcaldía de su municipio.

Buruaga ha destacado que Domínguez es "un referente del PP" y "tiene un récord que no tiene nadie ni lo tendrá", que es "llevar 40 años ganando elección tras elección la confianza de sus vecinos y su historia, plasmada en un libro, es la de la transformacion de su pueblo".

"Forjado desde abajo, sólido, coherente, político de palabra. Evaristo encarna valores en peligro de extinción y toda Cantabria está en deuda con él, con Meruelo y su alcalde, por su comportamiento y presión en la instalación y puesta en servicio de la planta de tratamiento de residuos", ha dicho la líder 'popular'.

Al recoger el reconocimiento, Evaristo Domínguez ha agradecido el galardón y ha ensalzado que es "una satisfacción" llevar 40 años como alcalde de Meruelo con el PP, partido al que lleva afiliado desde 1977, gracias a lo que ha "conocido a muchísimas personas y ha tenido muchos éxitos que no habrían sido posibles sin muchos de los que estáis aquí y, por supuesto, sin mi amigo José Joaquín Martínez Sieso".

Domínguez ha aprovechado su intervención para recordar a todos los militantes que forman "parte de la gran familia del PP" que como en cualquier otra familia hay "desavenencias". "Tenemos unos dirigentes que elegimos cuando nos corresponde y esas diferencias nunca deben suponer no prestarles el máximo apoyo", ha dicho.

"Apoyándoles a ellos estamos defendiendo nuestras propias ideas, y así estamos defendiendo a ese núcleo central que forma nuestra familia del Partido Popular. Si no, estaremos fomentando y ayudando a nuestros adversarios políticos", ha señalado ante los aplausos de los asistentes.