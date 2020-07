Bustillo considera anecdótico su desnudo, recuerda que su cargo está a disposición del partido y no pide disculpas

El concejal socialista y secretario general del partido en Torrelavega, Bernardo Bustillo, ha lamentado públicamente, mediante un comunicado, su aparición accidental desnudo en la retransmisión por streaming del último pleno municipal, reitera que siempre su cargo está a disposición del partido, aunque considera que no tiene por qué pedir disculpas.

"Lamento si alguien se ha podido sentir molesto con las imágenes difundidas-explica Bustillo en un comunicado-. Personalmente, no siento que tenga que pedir disculpas por ellas, dado que el incidente se produjo por querer seguir escuchado los últimos minutos del pleno en el turno de ruegos y preguntas mientras me duchaba para poder llevar a mi hija a tiempo antes de irme a mi trabajo. Creo que no constituye un hecho delictivo, poco ético o deshonroso, más allá del error de creer que la cámara estaba desconectada. En los últimos meses, por el auge del teletrabajo, anécdotas de este tipo se suceden en muchas reuniones y grupos de trabajo".

En la recta final del pleno, en el turno de ruegos y preguntas, el concejal apagó la imagen de su monitor pensando que así desconectaba la webcam, dejando el sonido puesto. Mientras el pleno daba sus últimos coletazos, el concejal se aseaba para ir a recoger a su hija e incorporarse a su trabajo privado. Al oír una intervención relativa al conservatorio de música, Bustillo abandonó la ducha dentro del campo de acción de la cámara. A excepción de unos pocos espectadores, unos cuantos concejales, no todos, y el alcalde Javier López Estrada, nadie se dio cuenta. El alcalde, una vez percibido el lapsus, instó a que las imágenes no fueran grabadas ni distribuidas. Pero una grabación actualmente anda circulando por las redes sociales y la noticia ha tenido eco nacional en prensa y televisiones.

Bustillo, ya el miércoles, restó trascendencia a lo ocurrido. Incluso se lo ha tomado con sentido del humor y lamenta que alguien pueda sentirse ofendido, pero tampoco cree que tenga que hacerse disculpar nada y rechaza que el vídeo pueda utilizarse como arma política por rivales.

"Observo que desde ciertos sectores intenten hacer del hecho anecdótico un arma política en contra del partido al que represento. Cuando no hay armas argumentales, esto es lo más fácil -ha señalado-. El 90% de mi vida ha transcurrido al margen de la política activa y lo que a mí me parece algo intrascendente a algunos les puede resultar una falta de respeto. Nada mas lejos de mi intención".

"No es para tanto"

Afirma con ironía que no dejaría de ser lamentable que su carrera política pueda tener fin por algo relacionado con su desnudez, ya que que "no es para tanto", máxime cuando su actividad laboral ha estado y está vinculada con la natación, en donde la semidesnudez viene de oficio.

"Hoy, como cada día, mi cargo está a disposición de mi partido. Sin embargo, no podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez, que en el fondo no es para tanto".

Y añade, tras indicar que está tranquilo con lo ocurrido: "Es curioso que la mayor polémica hasta el momento de mi vida política esté motivada por uno de los elementos que me ha acompañado de forma natural. Por mi profesión he pasado media vida semidesnudo y nunca me ha avergonzado la desnudez, ya sea ajena y mucho menos la mía".

Concluye Bustillo su declaración afirmando que hay asuntos públicos más importantes sobre los que debatir y agradeciendo a todas las personas que se han dirigido a él "para tratar con el humor y la naturalidad que corresponde a una anécdota como ésta. Gracias de corazón".