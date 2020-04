CCOO critica la "parálisis" del Gobierno cántabro, que sigue "retrasando" medidas acordadas

Así lo señala el sindicato en un comunicado tras la reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social, celebrada este viernes, y en la que el Ejecutivo ha retirado una propuesta enviada "24 horas antes" que recogía medidas e incentivos del denominado 'Paquete de Empleo', "con el argumento de no haber pasado por el Consejo de Gobierno".

De este modo, la "única" medida social abordada en el encuentro ha sido de carácter "informativo", según CCOO, que precisa al respecto que es la ya aprobada por el último Consejo de Gobierno en el que se decidió incrementar la Renta Social Básica (RSB) para las unidades familiares que tienen esta renta concedida y que cuentan con hijos a su cargo.

Una iniciativa que la formación sindical valora como "positiva" pero que considera "totalmente insuficiente" ante las necesidades sociales surgidas con la pandemia del coronavirus.

Por eso, CCOO ha censurado la "parálisis" del Gobierno de Cantabria en materia del Diálogo Social, ya que "una vez más deja pasar una reunión sin propuestas y sin dar respuesta a las propuestas de los sindicatos, retirando de forma poco justificada la única propuesta que el Ejecutivo ha realizado hasta el momento", insiste.

"Desde que se iniciara la crisis no se ha avanzado y con esta maniobra incomprensible de retirada de la propuesta se retrasa la puesta en marcha de las necesarias medidas en favor de los trabajadores y trabajadoras para poder hacer frente la grave situación que la crisis sanitaria está generando en la región", abunda el sindicato.

CCOO ve en el Gobierno PRC-PSOE una "falta de coherencia inaudita", con un presidente -Miguel Ángel Revilla- que "pide una renta universal de 2.500 euros y después es incapaz de proponer ni una sola medida de ayuda para los trabajadores por cuenta ajena y desempleados de la región, más 260.000 personas".

El sindicato que dirige Carlos Sánchez también ha lamentado que el bipartito sea "incapaz de sacar adelante medidas sociales que respondan a las necesidades de la gente", y ha criticado que desde el 13 de marzo el Diálogo Social "no haya sacado ni una medida social".

"Queremos también medidas para los trabajadores, las familias y las personas más vulnerables, como mínimo con un esfuerzo por parte del Gobierno igual al que ya se hizo con el 'cheque de resistencia' para autónomos y pymes", exige CCCO cuya pretensión es "no dejar a nadie atrás" y que se pueda atender "a quienes llevan desde marzo en desempleo y no van a percibir un solo euro hasta el mes de mayo", personas que "también tienen gastos fijos".

Tras apuntar que según la última Encuesta de Población Activa Cantabria tiene más 220.000 asalariados y 32.000 autónomos, CCOO indica que los primeros "continúan poniendo dinero de su bolsillo a las arcas públicas, incluso estando en situación de desempleo", ya que "se pagan impuestos y se cotiza a la Seguridad Social". "Aquí no hay ni exoneraciones ni moratorias", sentencia Sánchez.

Por eso insiste en medidas "concretas y complementarias" a las puestas en marcha por el Estado, de protección a trabajadores, familias y personas más vulnerables ante la crisis de la emergencia sanitaria.

"La respuesta a las propuestas presentadas no se puede demorar o llegarán tarde, en ese caso la responsabilidad será muy grande y recaerá sobre el Gobierno de Cantabria", avisa el sindicalista, para quien "cada día que pasa en situación de confinamiento es más que un día, parece una eternidad. No se pueden retrasar las medidas, la situación de necesidad no puede esperar", remacha.

Paquete de medidas propuestas por el sindicato

En el paquete de medidas elaborado por el sindicato destacan ayudas de compensación económica destinada a las personas trabajadoras afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), entre las que también se incluye a las personas fijas discontinuas.

Asimismo, plantea ayudas a la protección de parados que no perciban ningún tipo de subsidio, entre las que ya se proponía recoger el derecho a las trabajadoras del hogar; así como otra línea de ayudas para la contratación de personas trabajadoras con especiales dificultades de acceso al mercado laboral o que hayan perdido el empleo a consecuencia del Covid-19.

Además, para el sindicato es prioritario establecer una línea de ayudas para compensar las pérdidas de renta por reducción de la jornada como consecuencia de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.