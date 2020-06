Camargo pone en marcha este viernes el préstamo gratuito de bicicletas con medidas especiales de prevención

La Concejalía de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Camargo pondrá en marcha este viernes, 19 de junio, el servicio gratuito de préstamo de bicicletas, que se prolongará hasta el 19 de septiembre, y que este año contempla una serie de medidas especiales de prevención para cumplir con los protocolos frente al Covid-19.

El concejal del área, Jesús María Amigo, ha detallado que las medidas "abarcarán tanto el proceso de recogida y de entrega de las bicicletas como el propio uso de las mismas" ya que "queremos que la seguridad sanitaria esté garantizada tanto para los usuarios como para los trabajadores".

Así, este año se desinfectará cada bicicleta y cada casco tras cada uso, y los usuarios estarán además obligados a llevar una malla de protección individual de un solo uso bajo el casco, que se les proporcionará.

Igualmente, durante el proceso de recogida y posterior entrega de las bicicletas, los usuarios también estarán obligados a llevar su propia mascarilla, si bien durante los paseos en bici podrán retirarla si así lo prefieren.

"Lo que no se entregará en esta edición por motivos de higiene será el chaleco identificativo, ya que no es un elemento imprescindible y no podríamos limpiarlos uno a uno tras cada uso", ha explicado el concejal.

Además, en la zona donde se realizan las inscripciones ubicada en las inmediaciones del Club de Remo se establecerá una ruta de acceso y de salida, serán los trabajadores los encargados de rellenar las fichas de la documentación con los datos que les indiquen los usuarios y mostrando el DNI sin entregarlo, y serán también los trabajadores los encargados de hacer uso de la llave para sacar la bici del aparcabicicletas.

"Con este dispositivo especial queremos reducir al máximo el contacto con cualquier elemento no indispensable, y así hacer compatible la seguridad de los usuarios con el que puedan disfrutar de una actividad beneficiosa para la salud como son los paseos por los carriles bici de nuestro término municipal", ha valorado Amigo.

El servicio se prestará de lunes a domingo, en horario de 10 a 14 y por las tardes desde las 16 hasta las 21 horas. Ese será el límite para devolver las bicicletas, si bien la recogida se tendrá que realizar a las 20 horas como máximo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.