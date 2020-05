El Campo de Golf Nestares abrirá desde el 18 de mayo con cita previa

El Campo de Golf Nestares abrirá para la práctica de este deporte el próximo lunes 18, una vez concluidas las labores de mantenimiento llevadas a cabo en la instalación. Para jugar será necesario concertar cita previa y seguir las medidas y recomendaciones incluidas en el protocolo elaborado para el uso de la instalación.

Según ha informado el Gobierno, Nestares se suma así al reinicio de actividad de los dos campos de golf públicos gestionados por la empresa pública Cantur, dependiente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria.

Abra del Pas ya inició su actividad del pasado 11 de mayo, coincidiendo con la implantación de la fase I de la desescalada en Cantabria, en la que permite la apertura de instalaciones deportivas al aire libre sin público para practicar deportes en los que no exista contacto, así como actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

Cantur ha redactado una guía de medidas para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios en ambos campos durante el estado de alarma. En ella se recogen las normas de uso y servicios de cada instalación, atendiendo a sus características.

Asimismo, en el protocolo se detallan recomendaciones para los jugadores de golf con la finalidad de garantizar la distancia social y minimizar los riesgos de contagio, entre ellas la conveniencia de llevar mascarillas.

CITA PREVIA Y PROTOCOLO

El horario de apertura del campo ubicado, en Campoo de Enmedio, será de 8.00 a 20.00 horas.

Para el uso del mismo se ha establecido un sistema de cita previa. La reserva para jugar se efectuará exclusivamente a través de la web de reservas o del teléfono del campo con el fin de garantizar que se efectúe el desplazamiento a la instalación únicamente para la práctica del golf y de organizar el aforo.

Los abonados del Campo de Golf Abra del Pas o del Campo de Golf de Nestares tendrán acceso gratuito. Deberán reservar on-line, a través de la aplicación de reservas o la web de reservas del propio campo https://members.imaster.golf/nestares/

Los no abonados tendrán una tarifa diaria de 15 euros y 20 euros, respectivamente, dependiendo de si se opta por jugar de lunes a viernes o de sábado a domingo.

Las reservas se realizarán a través de la aplicación de reservas o la web https://open.imaster.golf/en/nestares. Todas las reservas se podrán realizar con dos días de antelación.

La zona de prácticas, tanto la cancha como los putting green y alrededores, permanecerá cerrada, así como los vestuarios, la tienda, servicio de alquiler, la cafetería y el restaurante de la Casa Club.

El cuarto de palos será atendido, exclusivamente, por personal del campo. El horario será de 8.00 a 15.30 horas para entregar el material que, una vez retirado, no podrá volver a guardarse. Se exceptúan las motos de uso individual, que se podrán admitir siempre que el personal de la instalación lo autorice y previa desinfección a cargo del usuario.El servicio de atención al público estará disponible de 8.00 a 20.00 horas. Teléfono 942 771 127 y en el correo electrónico: reservas_nestares@cantur.com

El servicio de administración estará disponible de 8.00 a 16.00 horas de lunes a viernes. Teléfonos 942 771 127 y correo electrónico: golfnestares@cantur.com

El personal de recepción prestará servicio de atención telefónica desde este viernes 15 de mayo, en horario de 8.00 a 20.00 horas

MATERIAL PROPIO

Cada jugador deberá llevar su propio material y acudir a recepción a recoger su ticket justificativo antes de salir al tee del 1, cinco minutos antes de la salida. Los partidos serán de hasta cuatro jugadores, cada 15 minutos, manteniendo en todo momento la distancia interpersonal recomendada.

En este tiempo no estará disponible el servicio de alquiler de carritos manuales y eléctricos. Asimismo, las banderas no se podrán quitar, ni tocar y para los hoyos se ha insertado un tope dentro que evita que la bola descienda completamente al fondo del mismo con el fin de que se recoja con la mayor prevención posible. Igualmente, no estará permitido la limpieza de palos y zapatos en la instalación.

Las instalaciones del campo serán periódicamente desinfectadas e higienizadas. Igualmente, se facilitará la disponibilidad y el acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente.

Las directrices de funcionamiento se basan en las medidas recogidas en el Protocolo de Apertura del Golf, elaborado con las aportaciones de todos los agentes implicados en el deporte y la industria del golf: la Real Federación Española de Golf (RFEG) y las Federaciones Autonómicas, la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), la Asociación Española de Greenkeepers (AEdG), la Asociación Española de Gerentes de Golf (AEGG) y la Asociación de Profesionales de Golf (PGA).

Cantur ha adaptado este protocolo nacional, que también ha tenido en cuenta las recomendaciones de la guía de campos de golf elaborada por la Secretaría de Estado de Turismo y validada por el Ministerio de Sanidad, a las características de sus dos campos.