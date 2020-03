Cantabria propone apoyar a comercios en gastos generales y recuerda que pueden vender online y a domicilio

Además, ha manifestado la necesidad de divulgar el mensaje a los comerciantes de que todos ellos pueden realizar su venta online y prestar servicio a domicilio.

Martín, que ha estado acompañado en la reunión por la directora general de Comercio, Odette Álvarez, ha valorado en su intervención la "eficacia y agilidad" de las medidas de carácter económico que se están tomando contra el coronavirus.

Así, ha felicitado a la ministra por la creación de un buzón único para que se coordinen todas las dudas sobre la aplicación de las medidas contra el COVID-19.

Martín ha indicado que los comercios que han "hibernado" tienen tres fuentes fundamentales de gasto: los de personal, las medidas fiscales y los gastos generales.

En cuanto a los primeros, ha dicho que el Real Decreto los "tampona en buena medida haciendo que el ERTE sea mucho más ágil". Sobre las medidas fiscales, ha señalado que se ha actuado con la prórroga de su cumplimiento, planteando reflexiones sobre que los periodos de inactividad no sean efectivos con el IBI y otros impuestos, sobre todo para aquellos comercios que se han visto obligados a cerrar.

Por último, en cuanto a los gastos generales, ha subrayado que la casuística "es mucho más amplia", desde los alquileres, hipotecas de locales, gastos de electricidad y agua, costes de amortización de los estocajes inmovilizados, etcétera.

Así, el consejero de Industria y Comercio ha insistido en que "tendremos que buscar algún vehículo para que se puedan tamponar en buena medida esos gastos si queremos congelar nuestro sistema económico para que cuando lo pongamos en marcha no tengamos problemas".

VENTA A DOMICILIO Y AMBULANTE EN LA CANTABRIA VACIADA

Por otro lado, en su intervención Martín ha destacado la necesidad de trasladar a los comerciantes que pueden vender online. "Me parece importante ese mensaje, que cualquiera que mantenga actividad a nivel comercial pueda seguir haciéndolo desde las páginas de venta online y los sistemas de reparto", ha reiterado.

Además, ha añadido que al hablar de un comercio de proximidad es "más conveniente" recurrir a sistemas de reparto que no necesiten pasar por una central de distribución o clasificación --como Correos--, como habían planteado otros consejeros de comunidades autónomas.

En este sentido, se ha referido a la importancia de garantizar la seguridad de los repartidores y articular unas normas básicas en cuanto a los Equipos de Protección Individual (EPIs) y las conductas recomendables de los clientes.

El consejero ha resaltado que la venta ambulante de los productos permitidos que tradicionalmente se lleva a cabo en la "Cantabria vaciada" también está permitida con el objetivo de no dejar desabastecidas a las zonas rurales.

Respecto a los EPIs, Martín ha señalado que en la región la urgencia son los servicios sanitarios, y que el Gobierno de Cantabria está pidiendo a la sociedad que entregue "todo lo que tenga en casa para la protección sanitaria", por lo que ha esperado que "poco a poco se vaya normalizando la disponibilidad de esos equipamientos".

En este sentido, ha preguntado a la ministra cómo podría establecerse una vía para gestionar los 'stocks' y así saber de cuántos se va a disponer para la sanidad, la industria y el comercio de Cantabria.

Por último, Martín ha puesto de manifiesto que el Estado no ha establecido ninguna instrucción sobre los salvoconductos para que las personas puedan justificar su tránsito al trabajo.

Según ha manifestado, el director general de la Policía dijo que no se van a exigir y "no debe ser la Administración quien ponga en marcha un sistema de entrega de salvoconductos que luego pueda contaminarse" en la empresa privada. "No debemos poner encima de la mesa la necesidad ni la oportunidad de esos salvoconductos", ha concluido.