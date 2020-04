Cantabria pide al Estado medidas que fomenten la venta directa de alimentos básicos y den seguridad al sector pesquero

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha trasladado hoy al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la preocupación que existe entre el sector primario de Cantabria por las consecuencias económicas de la epidemia del coronavirus en España, y ha pedido al Estado medidas que fomenten la venta directa de alimentos básicos y mejoren la seguridad del sector pesquero.

Blanco ha participado en la reunión convocada por el ministro para analizar el impacto del coronavirus en el sector primario y en la que han participado todas las comunidades autónomas por videoconferencia.

Durante aproximadamente tres horas y media, los representantes de las distintas comunidades autónomas, incluida Cantabria, han informado de la situación por la que atraviesa el sector en sus respectivos territorios.

En su intervención, el consejero Blanco ha reclamado medidas que permitan la venta directa de alimentos básicos del productor al consumidor porque "ahora mismo nos encontramos con una actividad agroalimentaria y unos productores que están perdiendo ingresos y, lo que es peor, están perdiendo el producto".

Partidario de fomentar la venta de cercanía para impulsar un sector que abastece a la hostelería y a la restauración, al turismo, a los mercados y a las ferias agroalimentarias, Blanco ha exigido a Planas una solución porque "son industrias esenciales que no pueden echar el cierre, así como así, y sus pérdidas son cuantiosas".

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno de Cantabria ya se ha puesto "manos a la obra" y ha lanzado una herramienta telemática, a través de la página web de la Oficina de Calidad Alimentaria (www.alimentosdecantabria.com), para promover la relación directa entre los productores agroalimentarios y los consumidores finales, y que ya cuenta con la participación de más de un centenar de productores de la región.

El titular de Alimentación también ha abogado por impulsar el Real Decreto de Flexibilización de condiciones sanitarias del paquete de higiene para promover la venta directa entre el productor y el consumidor, así como extender la campaña de promoción de consumo de pescado, carne fresca y de calidad del Ministerio "a más productos" con el fin de "sumar entre todos" y poder afrontar los retos económicos que está generando la crisis del coronavirus.

Sector pesquero

También ha dado cuenta de la situación del sector pesquero de la región y los riesgos a los que se enfrenta en su actividad diaria como consecuencia de la propagación del coronavirus en todo el país, y ha subrayado las grandes dificultades que existen para mantener las condiciones sanitarias en las industrias conserveras, las lonjas y en los buques pesqueros.

También se ha referido a los problemas a los que se enfrenta el sector para vender especies de alto valor en lonja debido a que el canal HORECA, la principal demanda de estos productos, "ahora está cerrado". Algo similar a lo que sucede con los mariscadores que, al ser autónomos, ha recordado, "no tienen ayudas".

Por ello, se ha mostrado partidario de que el Instituto Social de la Marina habilite medidas de apoyo para este tipo de profesionales como reducir el pago de sus cuotas en los meses sin actividad.

El titular de Pesca ha puesto en conocimiento del ministro la situación de las rederas, que "no están trabajando por estar la flota parada y por miedo al contagio al no disponer de EPIs necesario, y eso repercute de manera negativa en su situación laboral porque son autónomas y en estos momentos no reciben ningún tipo de ayuda".

Del mismo modo, ha expresado la preocupación de la industria conservera que se dedica a la producción de anchoa porque, aunque tengan cuidado con las medidas de seguridad, no tienen protocolos claros de actuación ante un caso positivo de coronavirus".

En este sentido, ha abogado por adoptar medidas de seguridad porque "estamos en una época del año crucial para este sector, cuya producción durante el resto del año dependerá del funcionamiento de esta campaña que va a empezar".

Blanco ha sido tajante al reclamar al ministro medidas flexibles para que los barcos de cerco, unos 150 que faenan a la vez en la misma y descargando en los mismos puertos, puedan trabajar con agilidad y seguridad. Además, ha pedido al Ministerio que fije protocolos "claros" de protección frente al coronavirus en industrias, buques, puertos y lonjas.

El consejero ha aprovechado la ocasión para volver a exponer la posición de Cantabria ante el reparto aprobado por la Secretaría General de Pesca para las 1.700 toneladas de caballa obtenidas en un intercambio con los Países Bajos.

Sector ganadero

Finalmente, ha agradecido al Ministerio la celeridad con la que ha adoptado medidas de apoyo al sector ovino y caprino, a través de la concesión directa de ayudas para los productores de carne que se han visto afectados por la crisis del coronavirus.

No obstante, le ha recordado que el sector vacuno de carne también se encuentra en una situación similar, por la supresión del canal HORECA de comercialización, por lo que ha solicitado la adopción de medidas para minimizar el impacto de la epidemia del coronavirus en este sector, ha informado el Gobierno regional en un comunicado de prensa.

Toda una serie de reivindicaciones que el consejero ha considerado justas porque "el sector está demostrando en esta crisis que es imprescindible, básico y fundamental para Cantabria y España".