La cueva de El Castillo será el punto de partida del documental estadounidense 'The History of Home'

La cueva de El Castillo, en Puente Viesgo, será el punto de partida del film documental estadounidense 'The History of Home', una gran producción de alta calidad que, en tres capítulos de una hora de duración, relata cómo los elementos fundamentales de la vida cotidiana convierten las casas en hogares.

Según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa, la cavidad cántabra aparece en el primer capítulo, que se dedica a los orígenes del hábitat humano, y pone de relieve la importancia de este sitio patrimonio mundial y su notoriedad a escala internacional.

Durante las tomas del vestíbulo y del interior de la cavidad, el director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, Roberto Ontañón, explica al espectador el uso de esta cueva como vivienda y espacio ritual desde hace al menos 10.000 años.

El documental 'The History of Home' ha sido producido por Roller Coaster Road Ltd. para CuriosityStream y tiene como conductor a Nick Offerman, actor, guionista y carpintero estadounidense, conocido por su papel de Ron Swanson en la serie de televisión estadounidense 'Parks and Recreation'.

Se trata una gran producción de alta calidad en tres capítulos de una hora de duración, que incluye entrevistas a arquitectos, diseñadores, artesanos e historiadores que explican la historia de diversas habitaciones de la casa, como las entradas, las cocinas, los dormitorios y los baños.

La cinta se ha filmado con cámaras 4K en 35 diferentes localizaciones y 10 países de cuatro continentes.

El estreno se hará a través de la plataforma de documentales CuriosityStream, que cuenta con trece millones de suscriptores directos y está disponible en diversas plataformas como Apple TV, Amazon Prime, YouTube TV o Google Chromecast.

Esta compañía, que se dedica exclusivamente a la realización de programas de no ficción, está dirigida por el fundador de Discovery, John Hendricks.

En los siguientes enlaces se pueden ver los trailers de diferente duración y formato, previos al estreno del film: https://vimeo.com/user60347334/review/427094339/9c0605383e y https://vimeo.com/425951323/0aa973e9b7.