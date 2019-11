La técnico de Castro Yolanda Sánchez afirma que el juez de 'La Loma' la imputó por negarse a hacer una pericial

La abogada y extécnico del Ayuntamiento de Castro Yolanda Sánchez, acusada por la fiscal de 'La Loma' de un presunto delito de cohecho, ha declarado este miércoles en el juicio que el juez instructor de la causa --Luis Acayro Sánchez, entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro--, la imputó por negarse a hacer una pericial. "Me dijo que me iba a enterar y vaya si me he enterado", ha afirmado tras asegurar que se negó porque el juez "quería dirigirme la pericial".

Yolanda Sánchez ha declarado después del exarquitecto municipal Pedro Restegui, igualmente acusado de un presunto cohecho por la Fiscalía y en este caso también por la Junta Vecinal de Santullán, quien ha negado tal acusación asegurando que "nunca" pidió ni recibió dinero de promotores inmobiliarios por su trabajo en el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Ambos acusados se han acogido a su derecho a no declarar y han respondido únicamente a las preguntas de sus respectivos abogados, Carmen Sánchez Morán en el caso de Yolanda Sánchez, y Andrés de Diego -decano del Colegio de Abogados- en el caso de Pedro Restegui.

Previamente, las defensas han trasladado al magistrado Agustín Alonso, presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, su protesta formal, con vistas a un ulterior recurso de casación, por la desestimación de las cuestiones previas solicitadas --la expulsión de la Junta Vecinal de Santullán como acusación particular por falta de legitimación y la nulidad del procedimiento por irregularidades en la instrucción--.

