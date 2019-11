Santander "no moverá ficha" en La Enseñanza hasta que la propiedad autorice un concurso de ideas

El portavoz del equipo de Gobierno (PP-Cs) de Santander y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, ha asegurado que el Ayuntamiento "no moverá ficha" en el proyecto de traslado del colegio La Enseñanza a Corbán hasta que la propiedad de la finca de Vía Cornelia, la Compañía de María, no autorice la realización de un concurso de ideas para el desarrollo de la parcela.

Así lo ha señalado este martes a preguntas de la prensa sobre la concentración convocada por la asociación La Enseñanza Siglo XXI, formada por familias, alumnos y trabajadores del colegio La Enseñanza de Santander, para denunciar la demora en los plazos para dar una solución proyecto para la finca de Vía Cornelia y el nuevo centro educativo en Corbán.

Ceruti ha lamentado que desde la asociación "estén hablando de parálisis institucional y no la hay" porque la Concejalía de Urbanismo ha dicho "clarísimamente lo que se va a hacer" y es que, una vez que la propiedad de la finca de Vía Cornelia -la Compañía de María- autorice a hacer un concurso de ideas para plantear el desarrollo de la misma, el Ayuntamiento "se volcará inmediatamente y con toda la velocidad posible" para ejecutar el plan.

"Hasta que eso ocurra, nosotros no vamos a mover ficha, porque no tenemos obligación legal de hacerlo", ha enfatizado el edil, al tiempo que ha señalado que además el convenio de La Enseñanza, que data de 2008, "no tiene vigencia en este momento, entre otras cosas porque se han incumplido plazos por parte de la propiedad".

Respecto al escrito de la asociación La Enseñanza Siglo XXI en el que insisten en imprimir celeridad por el interés público del proyecto, Ceruti ha replicado que lo que él está haciendo "no es otra cosa que defender el interés público". "Respeto los derechos urbanísticos de la propiedad pero lo que no aceptaré es que se lleve a cabo una solución que perjudica claramente a los vecinos del entorno", ha reiterado.

Ha insistido en que la solución para la ejecución de los derechos urbanísticos de la propiedad "tiene que ser en beneficio del entorno y no en su perjuicio" y, por ello, hasta que la Compañía de María no autorice a realizar ese concurso de ideas "no va a haber ningún movimiento" desde el Ayuntamiento.

"Insisto en que no tenemos ninguna obligación legal de presentar nada ni avanzar nada, podemos demorarlo con todo el apoyo de la ley hasta la redacción del Plan General (PGOU)", ha asegurado Ceruti.

No obstante, ha indicado que esa no es su "intención" porque "nos encantaría que se desarrollase el proyecto del colegio" en Corbán, pero "para eso necesitamos la autorización de la propiedad", sin la cual el Consistorio no plantearé el modelo de desarrollo de la parcela de Vía Cornelia.