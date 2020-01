Ceruti respalda a Felisuco y achaca la crisis de Ciudadanos en Cantabria a "personas con intereses particulares"

La crisis interna que vive Ciudadanos en Cantabria, a raíz sobre todo del mal resultado electoral de noviembre y de la dimisión de Felisuco como portavoz autonómico, es responsabilidad de "personas con intereses particulares". Así lo ha afirmado este martes el portavoz del partido naranja en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, quien ha respaldado a Félix Álvarez como portavoz parlamentario, contra quienes han pedido estos últimos días su dimisión.

"Tiene la capacidad y formación para ese cargo", ha señalado sobre Felisuco, haciendo hincapié en que "no va a echar abono a las polémicas que están generando en el partido algunas personas con intereses particulares", en referencia a lo acontecido en algunas agrupaciones locales de Cs, donde se le ha criticado después de que dimitiera conservando su acta y la portavocía del grupo parlamentario.

"No era el foro adecuado, estas polémicas está muy bien tenerlas en casa, pero no creo que tenga ningún sentido tensar la cuerda salvo que haya intereses particulares", ha insistido el edil naranja, subrayando que él no los tiene. Así pues, ha abogado por "defender al partido" que está pasando "una época mala" y que se encuentra ante "un momento crucial".

"Aunque algunos se estén poniendo nerviosos pensando en sí mismos, la formación tiene que aguantar sus envites y mantener su mensaje de moderación", que es el que a él le ilusionó, para colocarse en el "centro del espectro político que está absolutamente huérfano en estos momentos por la radicalización de los demás partidos", ha manifestado Ceruti, recalcando que es "imprescindible" que exista Ciudadanos "en el escenario político español".

El edil de Cs en Santander también ha valorado como "estupendo" el reciente nombramiento de Javier Fernández Soberón como portavoz autonómico. "Es una persona con capacidad y experiencia", ha resaltado sobre el actual alcalde de Astillero, y ha destacado que en su primera reunión con los concejales del partido en Cantabria trasmitió un "mensaje de puro sentido común e irrefutable de que hay que pensar en el partido".

La contratación de Rubén Gómez

Soberón asume el cargo que deja vacante Felisuco tras dimitir por haber contratado al exdiputado Rubén Gómez como asesor parlamentario a espaldas del comité autonómico, un contrato que fue solo de un día, pero que recientemente se ha vuelto a llevar a cabo. Sobre esta cuestión también ha sido cuestionado Ceruti e igualmente le ha parecido "estupendo".

"Cuando se convocaron las elecciones y no va en la lista, porque volvería a ir como diputado nacional, pensé que era una pérdida de oportunidad para el partido que él no estuviera el Parlamento y eso se puede subsanar ahora contratándole", ha dicho.

"Rubén Gómez ha sido nuestro representante en el Parlamento regional durante cuatro años, en una situación dificilísima y lo ha hecho fenomenal. Lo ha hecho magníficamente y es el hombre que tiene la experiencia y el conocimiento que no tenemos ninguno de los demás en el grupo parlamentario ni el partido", ha manifestado Ceruti, para quien "no contratarle sería imperdonable".

Finalmente, sobre la asamblea general que celebrará Ciudadanos a nivel nacional en marzo, y que pretende renovar el partido, el edil naranja ha negado que tenga aspiraciones. "Tengo suficiente trabajo en este Ayuntamiento, para que se note de verdad que se pueden cambiar las cosas, como para meterme en batallas de ese tipo. No me he metido en ninguna de ellas y no me voy a meter. No tengo ninguna ambición en ese sentido", ha concluido.