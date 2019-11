Ceruti asegura que los miembros de la Junta Directiva disuelta en Cs Santander valoran "volver a presentarse"

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha avanzado que los miembros de la Junta Directiva de la Agrupación Local, disuelta la pasada semana por orden del Comité de Garantías nacional, "están planteando volver a presentarse".

Así lo ha indicado este martes a preguntas de la prensa sobre la disolución el pasado jueves de la Junta Directiva de la Agrupación local de Cs, de la que él formaba parte como representante municipal pero no como cargo electo y, por lo tanto, no puede presentarse sino optar, al igual que la también edil de Cs en el Consistorio, María Luisa Sanjuán, a ser "enlace municipal".

Ceruti ha asegurado que él "estaba encantado en esa Junta y orgullosísimo del trabajo que han hecho y del apoyo directo a las concejalías en el Ayntamiento y que ha sido esencial en estos primeros meses" en el gobierno municipal.

Ha detallado que los integrantes de esa junta, de la que él formaba parte como miembro estatutario, se enteraron de la orden de disolución "al mismo tiempo que el resto de militantes" y ha lamentado que, "al parecer, sí había órganos del partido que sí sabían que podía ocurrir, que tenían información previa y que no lo habían transmitido".

El portavoz municipal ha indicado que los integrantes de esa Junta Directiva ya disuelta "están valorando presentarse" porque el Comité de Garantías ha dicho que "no se ha abierto expediente contra ningún de los miembros y que pueden presentarse a la reelección". Esto, a juicio de Ceruti, "da a entender que no ha habido nada que justifique lo que ha ocurrido" y que "esto no tiene ninguna trascendencia real".

De hecho, él "desde fuera del cocinado de lo que ha ocurrido" cree que esta disolución de la Junta Directiva de Santander es "uno de los últimos coletazos de una manera de entender el partido que no ha sido precisamente la que nos ha llevado a una buena situación".

"No vamos a darle más importancia, dentro de muy pocos días se convocará la nueva elección", ha dicho, aunque ha avanzado que la junta que sea elegida en ese proceso "lo será por un máximo de tres o cuatro meses" ya que orgánicamente deberá disolverse de nuevo cuando se constituya la nueva junta nacional.

Para finalizar, el portavoz municipal de Cs ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a los votantes y simpatizantes de Cs porque, ha asegurado, la decisión del Comité de Garantías nacional de disolver la directiva de la agrupación local "no afecta para nada al ejercicio de las funciones de gobierno" en el Consistorio. "No cambia absolutamente nada", ha apostillado.