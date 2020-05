Santander ve "chocante" la insistencia de Costas de derribar Rema "frente a su pasividad para determinar cómo se usarán las playas"

El portavoz del equipo de Gobierno PP-Cs del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, considera "chocante" la "insistencia" de Costas en licitar la demolición del edificio Rema, ubicado junto a la Segunda Playa del Sardinero, frente a la "pasividad" de este organismo estatal para determinar el uso de las playas durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

Y ha advertido que desde el ámbito local "haremos todo lo posible por parar ese procedimiento y que se respete ese edificio".

Para Ceruti (Cs) es "enormemente chocante" ver "la insistencia en derribar un edificio sobre el que se ha pronunciado el Pleno municipal por unanimidad pidiendo que se respete para darle usos que beneficiarían a los ciudadanos, frente a la pasividad que ha habido del mismo organismo a la hora de determinar cómo se van a utilizar las playas en el estado de alarma".

El concejal se ha pronunciado así a preguntas de la prensa respecto a que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar haya vuelto a sacar a licitación hoy la demolición del edificio Rema pese a que todos los grupos municipales de Santander votaron en 2019 a favor de destinarlo a centro de surf.

La licitación publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es similar a la anterior, fechada el 6 de marzo, salvo en los plazos, puesto que la primera, que permitía presentar ofertas hasta el 31 de marzo, se vio afectada por el estado de alarma. Ahora, las ofertas podrán presentarse hasta las 14.00 horas del 5 de junio.

Ceruti no entiende que Costas "insista en esto cuando sabemos que se ha manifestado oficialmente, extraoficialmente, repetidamente, a Costas que este edificio no debe derribarse sino darse el uso que el Pleno acordó; y que vuelva a salir a licitación no lo entiendo, tiene que haber algún error, consultaremos y preguntaremos", ha dicho.

Lo que más "choca" al portavoz del equipo de Gobierno es que el Ayuntamiento "tenga ahora que emprender actuaciones en un área de competencia de Costas como es el de playas porque Costas no se haya pronunciado, y sin embargo, en esto, sabiendo que no puede decir nadie que no sepa lo que hay, se insista", ha reiterado.

USO DE LAS PLAYAS

Preguntado si habrá un plan concreto de uso de las playas de la ciudad con motivo de la crisis sanitarias del Covid-19, Ceruti ha explicado que se están barajando distintas opciones con anterioridad a la fase II "en vista del silencio de otras administraciones de quién era competente" para la ordenación de la temporada, que empieza en junio.

El Gobierno de Cantabria ha elaborado unas normas "orientativas, que pueden servir para que haya una cierta uniformidad entre los ayuntamientos y para el que quiera ir a la playa no tenga que leerse antes un catálogo de leyes para saber cómo va a ser en cada lugar", ha recordado el concejal, que ha asegurado que "pronto" se darán a conocer las normas de uso de los arenales santanderinos.