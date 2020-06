Concedidas 45 de las 136 solicitudes sobre terrazas hosteleras en la ciudad

Así, 27 peticiones están en fase de alegaciones, 39 más pendientes de aportación de la documentación requerida y las otras 25 a la espera de informes de distintos servicios técnicos municipales, fundamentalmente de medio ambiente, arquitectura y obras.

Estas cifras han sido facilitadas este jueves por el concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible, César Díaz, en el Pleno del Consistorio, en respuesta a preguntas del edil de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, que también se ha interesado por las denuncias interpuestas por la Policía Local por incumplimientos de la ordenanza de terrazas: 22, según el portavoz del PP, que no ha facilitado el importe global de las mismas.

Vox también ha preguntado por las vacantes en el Cuerpo Policial y cuándo se van a cubrir, a lo que el responsable de Personal y Participación Ciudadana, Pedro Nalda, ha indicado que a lo largo del presente año se incorporarán a la plantilla los 50 agentes de nuevo ingreso previstos, que es la "prioridad" del equipo de gobierno.

Y cuando acabe ese proceso, se retomará el de promoción interna, que se convocó hace más de dos años pero que se ha ido retrasando por los "recurso tras recurso", hasta cuatro en total, que ha ido interponiendo un sindicato con la "única voluntad", a juicio del concejal, de "torpedear el proceso".

Pérez-Cosío también ha cuestionado acerca del estudio alternativo para remodelar el edificio Pereda, sede del Banco Santander que prevé transformarse en un museo según un proyecto encargado al arquitecto David Chipperfield que contempla la ocupación de parte del arco de este inmueble.

El pasado mes de mayo, varias asociaciones vecinales presentaron un estudio alternativo del arquitecto Domingo de la Lastra Valdor para "la adecuación del edificio sin necesidad de tener que ocupar el espacio interior del arco", documento que el responsable de Urbanismo, Innovación y Contratación, Javier Ceruti, y los servicios municipales conocen, pero no de manera oficial, al no haberse registrado en el Ayuntamiento, que no puede por tanto hacer una valoración.

Y según ha desvelado, también tiene conocimiento de esa propuesta la entidad financiera, promotora del proyecto artístico, y que deberá en todo caso pronunciarse sobre el planteamiento de De la Lastra, siendo "hasta ahora negativa" dicha valoración, según ha apuntado Ceruti, portavoz del equipo de gobierno PP-Cs.

También ha registrado preguntas orales para ser contestadas en la sesión el Grupo Regionalista, sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y las banderas azules en las playas de la ciudad.

Acerca de la primera cuestión, formulada por Jesús Goñi, el responsable de Urbanismo ha señalado que en enero de 2021 estará el nuevo equipo redactor del documento. Previamente, en julio, se abrirá el proceso de participación pública ciudadana, en base al contrato adjudicado antes de decretarse el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Ese proceso se prolongará durante tres meses completos, hasta septiembre, y al siguiente se redactará el correspondiente informe. La idea es que esté y el proceso acabe el 31 de octubre de 2020, Día Mundial del Urbanismo, un mes antes de lo previsto siempre y cuando no haya restricciones por el Covid-19.

Sobre los arenales, el edil del PRC se ha interesado por las causas por las que Santander dejó de presentarse a la convocatoria de banderas azules y los motivos "por los que renuncia año tras año a tener este distintivo".

Se debe a que se exigen más estándares de calidad y hay auditorías más restrictivas a la hora de otorgarlas, según ha resumido la alcaldesa, Gema Igual, tras las explicaciones de la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo.

MOCIONES

Al margen de las preguntas y otras cuestiones y mociones debatidas, el Pleno ha aprobado por unanimidad una del PRC para instar al equipo gobierno PP-Cs a convocar de forma inmediata el Consejo Municipal de Cultura y renovar sus miembros en un plazo inferior a 3 meses.

También ha salido adelante, aunque por mayoría, con el respaldo de todos los grupos salvo el PRC, una moción del PSOE para aprobar un plan para reducir la brecha digital y de aprendizaje, que ha sido enmendada por el PP para instar en este cometido al Gobierno de Cantabria (regionalistas, que tienen competencias en Educación, y socialistas).

La alcaldesa ha señalado que se ha añadido al texto el apartado para instar al Ejecutivo autonómico a petición de los 'populares' y porque "venían a enchufárnoslo a nosotros", a los ayuntamientos, y "no puede ser" más si se tiene en cuenta -ha dicho- que las administraciones locales se han tenido que "acostumbrar a todo en esta pandemia".

En este sentido, ha señalado que los consistorios se han visto "asfixiados" con motivo del coronavirus mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no les permite disponer del superávit, por lo que solo "ya faltaba la moción tal y como estaba planteada por los socialistas".

El concejal de este último partido que ha defendido la propuesta, Néstor Serrano, ha pedido a los ediles del PRC, que se han opuesto a la iniciativa, que no se lo tomen como "un ataque" o "ruptura de lealtad", pues la moción era para "sumar" y tiene un "claro espíritu constructivo".

Para los regionalistas se trata de una iniciativa "oportunista, partidista y teledirigida desde Madrid" y han defendido que el Gobierno regional está "haciendo lo que puede" en esta materia, después de que el Ministerio de Educación "tendiera la mano y la apartara después".