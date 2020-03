Cs ve "un alivio" las ayudas a pymes y autónomos y pide más fondos al Estado

No obstante, el diputado de Cs ha demandado al Ejecutivo central que destine "más dinero" a la Comunidad ante la "escasa capacidad de maniobra" que tiene el Ejecutivo regional, además de más material de protección y test para controlar el número de contagiados.

"Aunque valoramos positivamente la decisión del Gobierno de Cantabria veremos si estas ayudas son suficientes o tendrán que ser complementadas con más fondos en los próximos días", ha señalado en un comunicado el diputado, quien ha manifestado que Cantabria "necesita un compromiso firme" del Gobierno de Pedro Sánchez para poder llevar adelante estas medidas.

Así, ha recordado que los 2.800 millones que se han destinado para las comunidades autónomas, que es prácticamente la misma cantidad que se adeudaba por la liquidación del IVA de diciembre de 2017, "es claramente insuficiente".

El portavoz parlamentario ha manifestado que tanto Cantabria como el resto de las comunidades están haciendo "enormes esfuerzos" para afrontar esta emergencia, "tomando decisiones críticas" y asumiendo "grandes costes para ofrecer respuesta al enorme reto sanitario, económico y social" que supone esta crisis, "pero no podrán hacerlo sin una inyección de presupuesto más contundente y decidida", ha afirmado Álvarez.

Cs, que mantiene la misma senda de colaboración con los gobiernos de Cantabria y de España pero no sin hacer notar la crítica situación, ha insistido que es "prioritario e imprescindible" la llegada de material de protección (mascarillas, gafas, trajes, etc), de equipamiento de cuidados intensivos necesarios para el tratamiento (camas de UCI, ventiladores, equipos de monitorización, etc) y de los suficientes test para determinar y controlar el número de contagiados.

"Es urgente reforzar la asistencia domiciliaria para las personas más vulnerables y de más edad, así como el personal de atención en las residencias y centros de dependencia, aumentando las medidas para minimizar el riesgo de contagio definiendo claramente protocolos de actuación", ha aseverado el portavoz de Cs en el Parlamento de Cantabria.

Además, la formación naranja ha solicitado la puesta en marcha de un plan de ayudas para el cuidado de niños o mayores así como para el pago del alquiler a quienes no puedan afrontar la mensualidad al verse reducidos sus ingresos por los efectos de la crisis del coronavirus.