Cs denuncia que los concejales de PRC-PSOE han dejado "tirada" a la oposición en una comisión

"Es una falta de respeto que los concejales del equipo de Gobierno abandonen la comisión y dejen a la oposición tirada", ha censurado Ricciardiello, que ha criticado lo que considera una "actitud prepotente y faltona hacia la oposición" por parte de los concejales de PRC y PSOE.

Tras estos hechos, todos los grupos de la oposición --Cs, PP, Torrelavega Sí y Actp--han acordado levantarse y abandonar una comisión "en la que nos han dejado solos, a excepción del presidente, el secretario y un concejal", ha explicado Ricciardiello, que ha tachado de "inaudito e inapropiado" que "nos hayamos quedado escuchándonos a nosotros mismos", mientras que "los concejales con dedicación salían por la puerta".

Para el edil de Cs, se trata de "una falta de respeto" que "no tiene ningún sentido". "A pesar de que a los concejales del equipo de Gobierno no les parezca importante, Torrelavega se enfrenta a grandes retos en materia medioambiental que deben ser abordados", ha subrayado Ricciardiello, que no comprende que el presidente de la comisión no haya exigido a los ediles que permanecieran en la misma. "Estamos atónitos", ha enfatizado.