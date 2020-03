Fernández cree que Igual "miente" cuando dice desconocer las causas de los expedientes a basuras

En un comunicado, el socialista se refiere a las palabras de la regidora, que ha achacado a diferentes motivos el hecho de que la ciudad no esté "tan limpia algunos días".

A juicio de Fernández, Igual "miente" cuando dice no conocer las causas de los problemas del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.

En este sentido, ve "gravísimo que la alcaldesa demuestre su incapacidad para gestionar un servicio importante para la ciudad y que tanto preocupa a los santanderinos".

"En qué manos estamos", se pregunta el edil, que lamenta que el principal problema de los vecinos, que "denuncian día sí y otro también la suciedad que hay en las calles, encuentre en el Ayuntamiento a una alcaldesa que reconoce no saber cómo solucionar los problemas y ni tan siquiera cómo se han originado".

Además, para Fernández es "imposible" que la alcaldesa no conozca las causas de los 20 expedientes abiertos. "Sabe perfectamente que en el pliego de condiciones la reducción de la plantilla de forma progresiva llevaba aparejada la renovación de maquinaria, que ni se ha adquirido por la empresa adjudicataria, ni el Ayuntamiento se lo ha exigido".

NI BARRENDEROS NI SMART CITY

Para el portavoz del PSOE, la situación de suciedad en las calles es consecuencia de "malas decisiones" como la rebaja de un 20% sobre el precio inicial en la adjudicación del servicio y la reducción progresiva de la plantilla.

"El PP cambió con aquel pliego de condiciones el trabajo digno de muchas personas en nuestra ciudad por máquinas que lo hicieran, pero hoy es el día que no tenemos ni a los barrenderos ni a las máquinas que iban a venir a la smart city", denuncia.

Y asegura también que la empresa adjudicataria "no renueva los contenedores en mal estado, cambia de ubicación contenedores en malas condiciones y no los arreglan, y hay calles en las que no pasa ni un barrendero en semanas".

Por todo ello, Daniel Fernández pide a la alcaldesa "seriedad" y "rigor". "Es la representante de los santanderinos, debería preocuparse por los problemas que tiene la ciudad y trabajar en la búsqueda de soluciones, no echar balones fuera".