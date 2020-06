Firmado el nuevo ERTE de Textil, que afectará a 137 trabajadores tres meses

La nueva regulación, que afectará a 137 de los 317 empleados, se prolongará por tanto durante tres meses, frente a los seis planteados inicialmente por la empresa.

El ERTE arrancará con un 94 operarios con reducción de jornada, que percibirán 2,25 euros por hora no trabajada, y 41 en suspensión, que cobrarán un 80% de su base reguladora, por el 10% que aportará Textil, aunque no generarán vacaciones ni pagas extras. No obstante, esas cifras de empleados podrían ir modificándose en función de las incorporaciones de otros que están de baja o permiso.

"No está mal", han expresado fuentes del comité a esta agencia, a la que han admitido que no han "podido llegar a más" en las negociaciones, en las que han conseguido rebajar a la mitad la duración del expediente.

El acuerdo alcanzado entre la dirección y el órgano sindical el viernes fue ratificado el sábado por la plantilla en la que participaron más de medio centenar de trabajadores.