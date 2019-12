María Hervás lleva al Palacio de Festivales a su 'Iphigenia en Vallecas'

Marías Hervás recalará este miércoles, 11 de diciembre, en el Palacio de Festivales con su 'Iphigenia en Vallecas', una adaptación de la obra de galés Gary Owen 'Iphigenia in Splott' que plantea una reflexión sobre cuestiones socioeconómicas de la realidad actual.

En la obra, dirigida por Antonio Guijosa, Hervás encarna a Ifi, una joven de hoy en día de un barrio marginal madrileño sin recursos, que sobrevive como puede, no estudia ni trabaja y no sabe qué hacer con su vida así que se dedica a matar el tiempo estando en la calle, buscando gresca, emborrachándose o drogándose.

Esta realidad se desarrolla en un barrio marginal donde cada vez hay menos de todo, donde en los últimos años han ido desapareciendo las tiendas, ha cerrado el polideportivo, la biblioteca espera una reforma que no llega... en definitiva un barrio del que quien puede se va, según se explica en el dossier de la obra.

Hasta que un día, Ifi conoce a un exmilitar del que se enamora y siente que puede dar un nuevo rumbo a su vida.

Pero él no la llama, no responde a sus mensajes, incluso manda a un amigo suyo a hablar con ella. Entonces la chica entiende lo que ocurre y lo que piensa él y se da cuenta de lo que ven los demás cuando la miran: "a alguien barriobajera, una quinqui, alguien, en definitiva, que no le importa a nadie".

'Iphigenia en Vallecas' es una producción de María Hervás y Serena Producciones, que recibió en 2019 el Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación y a la Mejor Actriz Protagonista (la propia Hervás) y también fue galardonada con el XXVII Premio Unión de Actores Mejor Actriz Protagonista.

La obra, con una duración de 85 minutos, se representará en la Sala Argenta del Palacio, a partir de las 20.30 horas. El precio de las entradas es de 18 euros.