Igual ve "mala noticia" la supresión del ferry con Cork y aboga por "trabajar" que Puerto sea "más seguro"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ve un "mala noticia" la cancelación de la ruta de Brittany Ferries con Cork (Irlanda) a partir del 28 de febrero y aboga por "trabajar" para que el Puerto sea "más seguro".

"No es una buena noticia que tengamos esa imagen de puerto no seguro", ha reconocido Igual, que, además, ha hecho alusión al traslado de la ruta de ferry entre España e Irlanda al Puerto de Bilbao. "Es una mala noticia que tengamos un puerto que es más seguro que el nuestro. Tenemos que no permitir este tipo de cosas", ha aseverado.

A preguntas de los medios de comunicación sobre, ha asegurado que el Ayuntamiento se pone "a disposición del Puerto" para que éste siga "siendo competitivo" y se siga "atrayendo negocio", aunque siempre dentro de las "responsabilidades" que tiene el Consistorio en relación a esta infraestructura.

Igual ha explicado que el Ayuntamiento tiene una "fluida relación" con el Puerto en todo lo que tiene que ver con infraestructuras y con la captación de cruceros y ha señalado que hay que seguir "trabajando en ello" y "levantar la mano" ante cualquier oportunidad que se presente para atraer negocio al Puerto.

"El Puerto es muy importante para la ciudad y lo que tendremos que hacer es ser más seguros", ha señalado la alcaldesa.

Igual ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa de presentación del II Pacto Territorial por el Empleo en Santander.