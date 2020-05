El Índice de Precios Industriales cae un 6,1% en Cantabria en abril

En abril, en comparación con el mismo mes de 2019, en Cantabria bajaron los precios de todos los sectores, salvo los bienes de consumo duradero que experimentaron un repunte del 1,7%.

Así, se desplomaron los precios de la energía un -12,2% y los bienes intermedios (-8,3%). Y bajaron los de los bienes de consumo no duradero (-0,6%), bienes de consumo (-0,3%) y bienes de equipo (-0,2%).

En términos mensuales retrocedieron los precios de la energía (-4,1%), los bienes intermedios (-2,2%) y los bienes de consumo y bienes de consumo duradero, ambos con un recorte del -0,4%.

Por parte, los precios de los de los bienes de equipo y bienes de consumo duradero permanecieron estancados.

De este modo, en el acumulado del año, el IPI cayó en Cantabria un -2,9%, con todos los sectores en negativo excepto los bienes de consumo duradero (1,7%) y con la energía a la cabeza del retroceso (-8,2%).

En España, los precios industriales bajaron un 3% en abril en relación al mes anterior y se desplomaron un 8,4% en tasa interanual, su mayor disminución desde el comienzo de la serie, en 1975.

Con el recorte interanual de abril, que es 3,5 puntos más pronunciado que el de marzo, los precios industriales encadenan once meses consecutivos de tasas negativas.

Estadística subraya que, debido al estado de alarma, no ha sido posible contactar con algunas empresas o los informantes no han podido cumplimentar la encuesta por no haber tenido ventas.

No obstante, el INE señala que la proporción de precios recogidos es de un 82,2%, por lo que el organismo considera que la calidad del IPRI del mes de abril es similar a la habitual.

La aceleración en el descenso interanual de los precios industriales de abril se ha debido principalmente al recorte en nueve puntos de la tasa de energía, hasta el -24,6%, su mayor caída de la serie, por el abaratamiento del refino de petróleo y la producción de energía eléctrica.