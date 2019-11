Jesús Sánchez cree que su tercera estrella Michelín es un "hito" para Cantabria, convertida ya en "destino gastronómico"

Además, ha manifestado que la cultura gastronómica cántabra ha ido asentándose y creciendo gracias a proyectos personales de "cocineros entusiastas", cuyo fin es satisfacer a los clientes y mejorar el panorama culinario de la región, según ha dicho.

Así, ha destacado que "detrás de cada profesional hay una historia de esfuerzo, sacrificio y pasión por la cocina", y tras haber conseguido su tercera estrella Michelín este miércoles, ha apostado por seguir trabajando "en esa excelencia" para que los clientes "se lleven una experiencia única".

Así lo ha dicho Sánchez este viernes durante la recepción que han ofrecido en el Gobierno regional el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la consejera de Turismo, Marina Lombó, a los chefs de los seis restaurantes cántabros con estrella Michelín: El Cenador de Amós, El Serbal, La Bicicleta, Solana, El Nuevo Molino y Annua.

Revilla ha considerado que "la gastronomía no es solo estrellas" y que Cantabria es el lugar "donde mejor se come de España", ya que "todos los pueblos tienen un nivel gastronómico impresionante". "Llevamos la imagen de una región en la que se come de maravilla", ha insistido.

Esto es, a su juicio, un "pelotazo" para la comunidad autónoma desde el ámbito turístico, dado que la comida forma una parte "muy importante de la atracción de un sitio". Además, Revilla ha destacado la calidad de las materias primas de la región, unida a que los chefs "las saben condimentar".

Además, se ha referido a algunos lugares turísticos de Cantabria y ha opinado que las visitas, unidas al hecho de comer bien, logran que los visitantes se lleven "un recuerdo de la tierra impresionante".

En la misma línea, la consejera de Turismo ha destacado que "se combinan" la materia y el "buen hacer" de los chefs, así como la cocina tradicional y la de vanguardia.

Lombó ha dado la enhorabuena por sus logros a todos los chefs cántabros --que suman nueve estrellas Michelín-- y ha asegurado que "cada estrella justifica una visita a Cantabria", por lo que se ha mostrado "muy agradecida" por su trabajo ya que, según ha dicho, el turismo gastronómico es "uno de los ejes" de su área.

En cuanto a la nueva estrella Michelín de Jesús Sánchez, Revilla y Lombó han dicho que es algo "importantísimo para Cantabria" y que el chef destaca por su "respeto absoluto de los productos cántabros".