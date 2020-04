La Junta de Personal Docente rechaza los "recortes" de la Consejería de Educación

La Junta de Personal Docente de Cantabria, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CC.OO., UGT y CSIF, ha rechazado las últimas decisiones de la Consejería de Educación que suponen "una serie de inadmisibles recortes" en la enseñanza pública regional y que se concretan en el despido de más de medio centenar de docentes de apoyo de Formación Profesional, la no cobertura de sustituciones, y el proyecto de plantillas y arreglo escolar para el curso próximo.

Los sindicatos se han pronunciado así tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada hoy, en la que la Consejería ha decidido "sacar del orden del día" el calendario escolar para el próximo curso alegando que "no es una prioridad de negociación", han informado a Europa Press fuentes de la Junta de Personal Docente, que además han indicado que durante la reunión de esta mañana no se ha alcanzado ningún acuerdo.

Así, en un comunicado, la Junta ha afirmado que rechaza "de plano" la supresión de los apoyos de FP y no cobertura de las sustituciones y ha exigido a la Consejería que dé "marcha atrás" en esta medida que afecta a más de medio millar de interinos que esperaban mantener su nombramiento hasta el 31 de julio.

En cualquier caso, ha pedido se les dé el mismo tratamiento que un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) porque "es un despido como consecuencia de la crisis sanitaria" y se les vuelva a contratar si se reanudan las actividades presenciales este curso escolar.

Para la Junta es de una "enorme gravedad" que una decisión "de este calado" no haya sido objeto de una negociación y un debate con los representantes del profesorado, como establece la legislación laboral. Además, ha advertido que esta medida supondrá recargar de trabajo al personal docente de FP titular de las plazas.

En esta misma línea han situado los sindicatos el problema de la falta de cobertura de las sustituciones que afecta a todo el profesorado.

La Junta ha criticado "la falta de consideración y el desprecio" que supone para el teletrabajo que se está realizando el hecho de que no se sustituya a los docentes de baja o permiso durante estos días de cuarentena.

Por ello ha exigido retomar el sistema de llamamientos telemáticos semanales para la cobertura de sustituciones, tal y como se ha venido haciendo a lo largo de todo el curso.

ARREGLO ESCOLAR Y PLANTILLAS

Por otra parte, la Junta de Personal no entiende la "rigidez" de la Consejería en cuanto a las plantillas docentes y el número de aulas con las que va a funcionar la red pública de centros el próximo curso.

A su juicio, es "particularmente lesiva" la propuesta para los colegios públicos, en la que las supresiones de plazas superan el medio centenar, y el saldo entre supresiones y creaciones es negativo en -30 plazas.

Al respecto, la Junta ha criticado que la Consejería "aplique de forma inflexible" la ratio máxima de 25 alumnos en los centros públicos, "mientras lo hace con mucha más generosidad a la hora de mantener conciertos con la red privada de centros".

Los sindicatos consideran que la actual coyuntura de descenso demográfico generalizado se está convirtiendo en estructural y que, en consecuencia, tiene que implicar que la planificación tenga en cuenta el conjunto de toda la red de centros sostenidos con fondos públicos y que se enfoque todo este proceso "no como una oportunidad para recortar, sino para mejorar la calidad reduciendo las ratios máximas". Y todo ello, además, sin aumentar la inversión, han subrayado.

Sin embargo, la Consejería "no parece dispuesta a nada de esto". Es más, la Junta no entiende que la consejera, Marina Lombó, manifestase en su momento la posibilidad de reducir la ratio en Educación Infantil "pero a la hora de la verdad no lo concreta en nada".

La Junta de Personal ha hecho una propuesta para ir implantando una progresiva reducción de las ratios máximas, empezando por el nivel de Educación Infantil de 3 años, que la Administración ha rechazado, pese a que supondría "una mejora de la calidad educativa" al implicar el desdoble de una veintena de aulas.

"Nada de esto va a ser posible porque la Consejería, al cerrarse de forma inflexible al tema de las ratios, apuesta por aprovechar el descenso demográfico para realizar recortes", han lamentado los sindicatos.

Por otra parte, la Junta ha expresado su preocupación por la "precarización" de las plantillas docentes y su temor porque el modelo de sustitución "mediante plazas inestables" que se utiliza en Secundaria se traslade a Infantil y Primaria. En este sentido la Junta tampoco aprueba la reducción de plazas de plantilla orgánica en el Cuerpo de Maestros en general.