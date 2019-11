La Junta Vecinal de Santullán critica la postura de Ayuntamiento y Fiscalía en el juicio de La Loma

La Junta Vecinal de Santullán, acusación particular en el juicio que se celebra en la Audiencia por irregularidades en el desarrollo urbanístico de La Loma, ha afirmado que "defiende y va a seguir defendiendo los intereses del pueblo de Santullán y de los castreños en general", y ha criticado la postura que están manteniendo el Ayuntamiento y la Fiscalía.

"No entendemos como el Ayuntamiento de Castro Urdiales sigue defendiendo intereses de promotores, ni las razones de la Fiscalía para retirar acusaciones a aquéllos que han utilizado a los vecinos de La Loma como rehenes".

Así lo señala la Junta Vecinal en un comunicado de prensa después de que las defensas hayan solicitado su expulsión de la causa al considerar que no está legitimada para ejercer la acusación particular, y de que la Fiscalía cuestionara el pasado martes los intereses de la Junta Vecinal en esta causa, aunque sin llegar a posicionarse expresamente ni a favor ni en contra de su continuidad como acusación particular.

La decisión de la Sección Tercera de la Audiencia al respecto se conocerá el próximo martes, cuando el presidente de la sala, Agustín Alonso, resuelva las cuestiones previas y las peticiones de prueba formuladas por las defensas. La Junta Vecinal ha formulado acusación contra 11 personas, con lo que su expulsión, dejaría el macrojuicio de la Loma con seis acusados, ya que la Fiscalía retiró los cargos a 39 de los 45 acusados iniciales.

"Ratificamos totalmente las acusaciones que se han realizado por nuestros representantes en el juicio, contra las personas y los hechos que consideramos son delitos graves contra todos los castreños", afirman los miembros de la Junta Vecinal de Santullán, que preside el concejal del PRC Julián Revuelta, autor de la denuncia de la que nació la instrucción de La Loma cuando era alcalde pedáneo por el PSOE y ostentaba la Alcaldía Fernando Muguruza (PRC).

La Junta Vecinal señala que "queremos y tenemos la obligación de proteger los terrenos y caminos rústicos de los pueblos, para evitar que se ocupen por la fuerza, como ha pasado en la Loma". "Queremos proteger las vías verdes, y en especial la vía del ferrocarril, comprada por el Ayuntamiento de Castro con ese fin, para fomentar el desarrollo sostenible del suelo y el respeto a nuestro pasado histórico", añade.

Lo mismo dice de los ríos, ya que según explica, "la construcción del SUNP 12 supone el vertido de las aguas residuales al río Suma, que no tiene capacidad y se desborda inundando las viviendas a su orilla".

VIA DE SERVICIO DE LA A-8

De igual forma, la Junta Vecinal de Santullán "se opone y se opondrá a que se construyan 1.200 viviendas en la Loma sin que los promotores realicen una vía de servicio de conexión con la nueva variante proyectada hacia la autovía A-8. "Si no se realiza, se colapsarán tanto la rotonda de acceso a Castro como el propio pueblo de Santullán, que no puede soportar esa carga de vehículos", avisa.

La Junta Vecinal advierte que "si no se hace una nueva ordenación en la Loma, pasará como con el depósito de agua que lo tendremos que pagar entre todos". "Defendemos que siempre que haya nuevas construcciones, los pueblos ganen en espacios verdes de uso adecuado. Es inaceptable que el parque del SUNP 12 sea el talud de la autopista", añaden.

En ese sentido, defiende que existan espacios libres de uso publico, sin cargas, para poder hacer un colegio, aparcamientos y zonas de esparcimiento; puntualiza que pide una nueva ordenación de La Loma, "no que se derriben las viviendas ocupadas"; y subraya que el respeto al medio ambiente y procurar viviendas dignas "no está reñido" con los intereses de Castro Urdiales.

"Por todo esto mantenemos nuestra acusación a quienes han vulnerado el derecho de todos los ciudadanos a un medio ambiente adecuado, y a un uso racional del suelo y confiamos en la justicia para reparar los daños que se han causado en la Loma", concluye.