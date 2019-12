"Malestar" de Cs por la "falta de interés" de PRC-PSOE para implantar programa contra el acoso escolar

El concejal de la formación en el municipio, Julio Ricciardiello, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que su grupo lleva intentando debatir la moción desde "primeros de noviembre" con la intención de que apareciera en el orden del día del próximo pleno, que se celebrará este viernes, 3 de enero, pero eso "no ha ocurrido".

Además, ha considerado que la "falta de interés" del equipo de Gobierno por escuchar las propuestas de los grupos de la oposición "hace que los que terminen perdiendo sean los vecinos", y ha pedido que "se respeten" y que haya un debate sobre su propuesta del programa TEI, que pretende "paliar un problema realmente grave" que afecta "a las aulas y a la vida cotidiana de muchas familias".

Según ha dicho, la moción se presentó en la comisión de Educación y Cultura, en la que "se debería haber debatido, votado y dictaminado" para llevarla a este pleno, pero esto esa comisión era extraordinaria y la concejala del área, Esther Vélez, remitió a Cs a la próxima comisión ordinaria, que se celebra el tercer martes de cada mes.

Sin embargo, según Ricciardiello, tampoco se celebró en fecha porque "a su parecer -al de la concejala de Cultura--, no había contenido". Por lo tanto, se pospuso al tercer martes de diciembre la propuesta, que para el edil debería ser "del máximo interés de todas las personas, no solo de los políticos".

No obstante, una vez más no se debatió porque la concejala "se dedicó a objetar sobre su interés", y sentenció que "no hay dinero", que el Ayuntamiento no tiene competencias en educación y que no le gustaba el programa, según ha indicado Ricciardiello.

Así, el concejal ha insistido en que solo pidió que se incluya la propuesta en los próximos presupuestos y ha destacado que el programa está dando "grandes resultados" en todos los lugares que se está implementando.

En concreto, ha detallado que en España hay ya 36 'municipios Tei'--que tienen el sistema implementado en todos sus centros -- y que en Cantabria ya se ha puesto en marcha en Santander, Castro Urdiales, Los Corrales de Buelna, Suances y Reocín, por lo que ha considerado que en materia de prevención del acoso escolar "somos un municipio de segunda división".

En cuanto a las competencias del Consistorio, ha indicado que la ley orgánica de Educación faculta a los entes locales a planificar la política educativa de los municipios, y ha insinuado que "a lo mejor sobra la concejala" si el Ayuntamiento no tiene facultades en este área y "teniendo en cuenta que todos los eventos de teatro, exposiciones y demás están siendo gestionados por empresas privadas y contratadas".

Asimismo, ha lamentado que el Consejo Escolar municipal cuenta con un proyecto que "lleva siendo una no realidad durante varios años y por ello la ciudad no pertenece a la red de ciudades educadoras".

Por último, ha hecho hincapié en que en el grupo de Cs "de lo que sí sabemos es de educación", y ha reiterado que no entiende el "desinterés" y el "no tener ganas de implantar un programa que sirva de herramienta" para docentes y alumnos.