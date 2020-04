Mazón reclama al Estado mayor dotación económica para hacer frente a la violencia de género

El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, ha reclamado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, mayor dotación económica para "reforzar" los servicios de protección a las víctimas de violencia de género que, como consecuencia del confinamiento, tienen "mayor riesgo". "Es obvio", ha remachado.

Así lo ha solicitado el diputado nacional del PRC durante el debate de convalidación del Real-Decreto de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género que ha tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados y que ha contado con su apoyo.

"El PRC siempre ha votado a favor de cualquier iniciativa encaminada a la protección de las víctimas de la violencia contra las mujeres y siempre apoyaremos las reformas y los acuerdos a erradicar o reducir este problema de la sociedad, que es universal", ha sostenido.

Pero ha advertido que las iniciativas contempladas en el Decreto "necesitan" de mayor dotación económica, porque, tal como está planteado, "es papel mojado" para Cantabria.

De hecho, le ha explicado a la ministra de Igualdad que la propuesta del Gobierno de España del uso de los remanentes de 2019 "no es viable", porque "no hay remanentes". Y ha subrayado que, desde su experiencia como gestor público, "jamás he visto incorporación de remanentes".

Por ello, ha incidido en que "o el Estado transfiere fondos, para poder cumplir las obligaciones, o se permite un mayor endeudamiento a la Comunidad Autónoma". Y ha recordado que el Gobierno de Cantabria, en su plan de choque, incluye una partida de 700.000 euros.

"Es hora de que el Estado vaya marcando los objetivos de déficit o de deuda, aunque sea aproximadamente y haya que modificarlos, porque ya es hora que las comunidades autónomas tengan algo a lo que atenerse", ha afirmado.

Inseguridad

El diputado del PRC ha apoyado también el Real Decreto ley por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidación tributaria, aunque ha considerado "que es manifiestamente mejorable".

En su opinión, "los plazos tan cortos, y que acaban necesitando prórrogas, introducen inseguridad jurídica", por lo que ha propuesto, al igual que se ha hecho en Cantabria, que se especifique en función de lo que dure el estado de alarma "y un mes más" para "dar más garantías" a los contribuyentes.

Al hilo, ha propuesto que, en el seno de la comisión de la reconstrucción, se llegue a un acuerdo que "siente las bases" de una futura reforma del sistema fiscal, por lo que ha vuelto a insistir en la necesidad de la unidad para alcanzar un Pacto de Estado por la reconstrucción.

De hecho, ha recordado, tanto al PSOE como al PP, que los ciudadanos "pasan factura" a la irresponsabilidad política, tal como se ha visto en las últimas elecciones y tal como muestra el número de diputados de cada partido en la Cámara Baja.

Por último, ha reconocido el trabajo que el personal funcionario y los ciudadanos están realizando, "desde sus casas, de manera ejemplar", durante este tiempo. "No podemos ser menos los diputados de esta Cámara", ha concluido.