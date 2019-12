Mazón reitera su apoyo a Sánchez "siempre" que "mantenga" y "cumpla" sus compromisos con Cantabria

El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, ha recogido este lunes sus credenciales como miembro del Congreso de los Diputados, un acto que ha aprovechado para reiterar su apoyo a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "siempre" que "mantenga" y "cumpla" los compromisos con Cantabria y "defienda" la Constitución, la Ley y la unidad de España.

Al mismo tiempo, ha avanzado que dará su voto a la candidata socialista a presidir la Cámara Baja, Meritxell Batet, y ha subrayado que el Partido Popular es "el único" que puede dejar fuera de la Mesa del Congreso a Vox.

Mazón ha apuntado que el PRC va a mantener "los mismos criterios" de lo defendido durante la campaña: primero, defender los intereses de Cantabria y después, la Constitución. "Queremos un Gobierno cuanto antes y vamos a colaborar en esta línea: Cantabria y España", ha afirmado.

Por ello, ha destacado que los regionalistas van a "exigir" el cumplimiento de lo firmado en el mes de junio, pero también "queremos un Gobierno que defienda la Constitución, la Ley y la unidad. Si se cumplen estos dos requisitos, nuestro voto está garantizado, pero si falla alguno de ellos, no tendría el apoyo del PRC", ha dicho.

Al hilo, ha incidido en que "si hay un pacto con los independentistas que traspase la Constitución, no contará con nosotros. Nosotros solo apoyamos lo que es negociable y lo que no se puede negociar es no cumplir la ley", ha insistido.

Por ello, ha sostenido que cualquier acuerdo que se alcance entre el PSOE y otros partidos se deben conocer, "debe ser claro y transparente", y ha añadido que "no se puede hablar ni de presos políticos, ni de amnistía, ni de indultos ni de referéndum".

"Se puede negociar lo que esté circunscrito a la Constitución y a la Ley, pero no se puede negociar lo que está fuera de ella", ha apostillado.

Por otra parte, Mazón ha avanzado que apoyará a la socialista Meritxell Batet como presidenta del Congreso y ha subrayado que la presencia de Vox en la Mesa de la Cámara Baja "depende" del PP. "Nosotros no estamos en ninguna negociación de la Mesa y, además, tenemos muy claro, que la presencia de Vox depende del PP. Si el PP quiere excluirlo, podría hacerlo", ha concluido.