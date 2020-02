'Monumental' pone en el mapa piezas artísticas de las calles de la ciudad, algunas desconocidas

Santander estrena un plano-guía que recoge piezas artísticas de las calles de la ciudad, algunas desconocidas, y con el que pretende invitar a vecinos y turistas a pasear por las calles, plazas y rincones de la capital e ir descubriendo esculturas, monumentos, placas, rótulos, pinturas, murales o curiosidades que forman parte del "acervo cultural".

'Monumental. Arte en las calles de Santander' es un proyecto diseñado por Creando Estudio Gráfico y premiado en la convocatoria de ayudas Cultura Emprende 2019 de la Fundación Santander Creativa (FSC). Se han editado 20.000 ejemplares que se distribuirán en las oficinas de turismo de Santander, los centros cívicos, Enclave Pronillo, la Red de Bibliotecas Municipales, Espacio Joven, la Biblioteca Central de Cantabria, la librería La Vorágine y el Colegio Mayor Torres Quevedo.

La alcaldesa de Santander y presidenta de la FSC, Gema Igual, ha presentado este plano-guía en un acto en Gamazo junto a sus creadores, Javier Asín y Enmanuel Gimeno, las concejalas de Cultura y Turismo, María Luisa Sanjuán y Miriam Díaz, y artistas como Roberto Orallo o José Cobo Calderón.

Igual ha destacado que esta iniciativa aúna cultura y turismo y está pensada para que santanderinos y visitantes se animen a pasear por la ciudad sin rumbo e ir descubriendo monumentos. "Alguno es difícil de encontrar, otros son famosísimos como la Torre del Rhin de Roberto Orallo o los Raqueros de José Cobo Calderón, y alguno universal como son las rabas", ha indicado la alcaldesa.

Tras un proceso que se inició el verano pasado, se han identificado y catalogado aquellas piezas artísticas de valor encontradas en las calles de la ciudad. Esculturas, monumentos, placas, rótulos, motivos ornamentales, pinturas, murales y curiosidades artísticas o grafitis se encuentran localizadas en este 'Plano guía de arte público Santander Monumental', que recoge un total de 170 ítems.

La mayoría de ellos se encuentran agrupados dentro de nueve áreas: Centro, Universidades, Gravina, Cazoña, Pesquero, El Sardinero, El Camello y la Magdalena, Cabildo de Arriba y Jardines de Pereda. Y después están los que los creadores han destacado como 'los veinte básicos de Monumental', una breve selección ecléctica y particular de lo más destacado del arte público en la ciudad.

En esta lista se encuentran piezas con casi un siglo de antigüedad como la estatua erigida en reconocimiento a la marquesa de Pelayo en Reina Victoria y otras mucho más recientes, como el mural 'Never far enough' que Millo plasmó sobre una fachada de la calle Los Escalantes dentro del Festival de Arte Urbano Desvelarte en 2017.

La Torre del Rhin de Roberto Orallo, la estatua a los Raqueros de José Cobo Calderón, el Monumento a los Bolos de Gemma Soldevilla, el rótulo de la Frutería Mary en la Avenida de los Castros o la Boya 14 también conocida como 'La Comba', se encuentran recogidos en esta relación de monumentos 'imprescindibles'.

En la web www.santandermonumental.com) se puede consultar la ubicación de todas las piezas inventariadas, con una ficha informativa de cada una. Se trata de un espacio abierto en el que se podrán ir añadiendo nuevas referencias en el futuro.

ELABORACIÓN DEL MAPA

Así, el mapa está pensado para que sea una herramienta fundamental para aquellos visitantes y turistas interesados en el arte y sus nuevas expresiones, ha señalado uno de sus impulsores, Javier Asín, que ha dado cuenta de todo el proceso llevado a cabo para la edición de este plano-guía desde que la propuesta fue seleccionada por la Fundación Santander Creativa en la convocatoria de 'Cultura Emprende'.

La primera fase para llegar a la elaboración de este plano-guía fue la celebración de talleres de mapeo colectivo, que tuvieron lugar en la librería La Vorágine durante los meses de junio y julio, en los que se ofreció a los participantes una metodología específica para poder realizar el inventario de las piezas, centrado principalmente en las zonas periféricas de la ciudad.

Colectivos y personas procedentes de diferentes estratos sociales y geográficos señalizaron, a partir de sus saberes y experiencias cotidianas, las piezas de arte urbano que consideraron de interés. En estas reuniones se destacó la importancia de festivales como Desvelarte, ArteSantander o Santatipo, una iniciativa que recalca el valor de los rótulos como patrimonio visual y gráfico y como identidad y memoria colectiva de la historia.

Por otra parte, con el fin de involucrar a los más jóvenes y dar a conocer la iniciativa a nuevos públicos, se convocó el concurso #SantanderMonumental, en el que los participantes fotografiaron obras o intervenciones artísticas de la ciudad y las publicaron en la red social Instagram bajo el 'hashtag' #SantanderMonumental.

En total se contabilizaron un total de 170 publicaciones con 60 'likes' de media. Entre todas ellas se premió la imagen captada por Isabel Sandoval. Por otro lado, una veintena de personas enviaron imágenes de manera espontánea a los organizadores del proyecto. En total, se registraron más de 350 fotografías.

Otro de los apartados de la iniciativa fueron los 'safaris urbanos', tres itinerarios guiados gratuitos realizados por una guía especializada en los que se explicaron aspectos claves de las obras y a los que acudieron 67 personas.