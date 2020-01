Siete meses de cárcel para Muguruza y la ingeniera municipal de Castro por el 'caso Proconor'

El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha condenado a siete meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación al ex alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y a la ingeniera municipal, Carmen Villanueva, por un delito continuado de prevaricación urbanística en el denominado 'caso Proconor'.

Este caso investigaba el desarrollo urbanístico de la zona de Santa Catalina, en un área próxima al polideportivo Pachi Torre, y afecta a un edificio de 51 viviendas que ejecutó la constructora Proconor, que fue paralizado y la Fiscalía solicitó demoler por invadir suelo destinado a equipamiento deportivo.

La sentencia, consultada por Europa Press y que se ha conocido hoy, condena además por el mismo delito a otros once ex concejales a penas que oscilan entre los tres años y seis meses y los dos años y seis meses de inhabilitación especial par empleo y cargo público.

Así, al también ex alcalde de Castro Urdiales, Rufino Díaz Helguera, y a los ex concejales Salvador Hierro, Pedro Olano, Teresa Pérez Barreda, Juan Tomás Molinero, Concepción Carranza y José Miguel Rodríguez 'KyK', les condena a tres años; y al ex edil Jaime Diez Muro a tres años y seis meses. Asimismo, impone dos años y seis meses a los también ex concejales Joaquín Antuñano, Paulino Lavín y Javier Zurbano.

Por el contrario, han quedado absueltos los ex ediles Marta González, Guzmán Miranda, Ana Zubiaurre y Elisa Cantera, al haberse retirado la acusación contra ellos, así como a Víctor Echevarría y Santiago Vélez. La sentencia señala, además, que el Ayuntamiento de Castro Urdiales "deberá restablecer la legalidad urbanística infringida, por los medios legalmente previstos al efecto".

El fallo fue dictado el pasado 31 de diciembre de 2019 y contra él cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la notificación.

