Educación nombra por decreto a 42 directores de colegios e institutos de Cantabria

La Consejería de Educación ha nombrado, de forma extraordinaria y por decreto, a 42 profesores de colegios públicos e institutos en Cantabria, como consecuencia de la imposibilidad de realizar los procesos de concurso de méritos para sus nombramientos a causa de la cuarentena decretada por la COVID-19.

Los nuevos directores estarán en su puesto hasta que se resuelva la primera convocatoria que se realice para la selección y nombramiento de directores en condiciones que garanticen concursos de méritos y participación de la comunidad educativa.

La COVID-19 no solo ha imposibilitado el desarrollo del proceso de concurso de méritos, sino que afecta a la participación de la comunidad educativa a la hora de decidir la dirección de los centros. Pese a que de prisa y corriendo se han mantenido instrumentos para el debate y la participación online en otros ámbitos de la administración, esto no ha llegado a este proceso, lo que abre incógnitas de cómo se desarrollará a partir de ahora la participación en el ámbito escolar.

No obstante, desde la Consejería se subraya el carácter excepcional y único de este proceder, obligado por la pandemia. "Se circunscribe exclusivamente a este año y curso. Ha sido una medida excepcional en un momento excepcional", ha señalado una fuente de Educación.

El proceso se inició con normalidad en enero, por medio de una resolución, pero quedó suspendido el 16 de marzo, a falta de dos días para que concluyera el plazo de presentación de solicitudes, proyectos y candidaturas y dos días después de la declaración del estado de alarma que trastocó la cotidianidad de toda la sociedad.

En estas circunstancias especiales, la Consejería de Educación decidió seguir adelante en abril renunciando a "una verdadera participación de la comunidad educativa en el proceso si no pueden constituirse o funcionar con todas las garantías, las comisiones de selección". Este proceso se ha mantenido una vez concluido el estado de alarma con la publicación en el BOC de este lunes de la relación de directores nombrados directamente.

La Consejería ha preferido que los centros tengan dirección a esperar sine die a que la situación se normalice, algo que no se descarta, pero no a corto plazo. Los nuevos directores estarán en su puesto al menos dos años, afectando a centros en donde había al menos un candidato pero también a aquellos en que no había ninguno. Ha sido la Consejería la que ha decidido ratificar al único candidato o designar a uno propio.

La Consejería confirma este proceso seguido y destaca que la decisión fue tomada después de consultar con el Ministerio de Educación. Al desistir del procedimiento habitual, se decidió salir del paso con el nombramiento de los directores correspondientes, con carácter extraordinario y un período de 2 años. "Este sistema de nombramiento extraordinario responde a una situación de excepcionalidad producida por la pandemia de la COVID-19", concluye Educación.

Nombramientos extraordinarios

Ceip Antonio Mendoza, Santander , Rubén de Andrés Rodríguez.

, Rubén de Andrés Rodríguez. Ceip Benedicto Ruiz, Ajo , Ruth Díaz Bada.

, Ruth Díaz Bada. Ceip Buenaventura González, Santa Cruz de Bezana , Ana Jaén Fabos.

, Ana Jaén Fabos. Ceip Concepción Arenal, Potes , Agustín de Lozar Vicente.

, Agustín de Lozar Vicente. Ceip Cuevas del Castillo, Vargas , Érika Yaneth Aguilar Leal.

, Érika Yaneth Aguilar Leal. Ceip Dionisio García Barredo, Santander , Hilario Vega Sierra.

, Hilario Vega Sierra. Ceip Dobra, Viérnoles , María Isabel Berrio Rojo.

, María Isabel Berrio Rojo. Ceip Fernando de Los Ríos, Torrelavega , Ana María Miguel Bajo.

, Ana María Miguel Bajo. Ceip Fuente de La Salud, Santander , Daniel García Boada.

, Daniel García Boada. Ceip Flavio San Román, Cicero , Mª Josefa Cavieces Jiménez.

, Mª Josefa Cavieces Jiménez. Ceip Gerardo Diego, Los Corrales de Buelna , Mª Argentina Pérez Sotero.

, Mª Argentina Pérez Sotero. Ceip Jerónimo Pérez Sainz de la Maza, Quintana , Manuel Gómez Gutiérrez.

, Manuel Gómez Gutiérrez. Ceip José Luis Hidalgo, Torrelavega , Mª Isabel Sañudo Ortega.

, Mª Isabel Sañudo Ortega. Ceip Los Puentes, Colindres , Begoña Muñuzurri González.

, Begoña Muñuzurri González. Ceip Manuel Llano, Terán , Sara Maestro González.

, Sara Maestro González. Ceip Menéndez Pelayo, Santander , Matilde Felices Rasines.

, Matilde Felices Rasines. Ceip Menéndez Pelayo, Torrelavega , Mª Antonia Pulido Sánchez.

, Mª Antonia Pulido Sánchez. Ceip Pablo Picasso, Laredo , Samuel Vada Gutiérrez.

, Samuel Vada Gutiérrez. Ceip Pedro del Hoyo, Colindres , Raquel Pérez Ferreira.

, Raquel Pérez Ferreira. Ceip Peregrino Avendaño, Liendo , Inmaculada López Abad.

, Inmaculada López Abad. Ceip Portus Blendium, Suances , Pedro Mario García González.

, Pedro Mario García González. Ceip Villa del Mar, Laredo , Mónica Díez Cuevas.

, Mónica Díez Cuevas. Ceo Príncipe de Asturias, Ramales de la Victoria , Mª del Mar González García

, Mª del Mar González García Cepa Camargo, Muriedas , Javier Ignacio Arbea Polite.

, Javier Ignacio Arbea Polite. Cepa Castro Urdiales, Castro Urdiales , Berta Sainz Pecharromán.

, Berta Sainz Pecharromán. Cra Peña Cabarga, Heras , Aránzazu García Burgos.

, Aránzazu García Burgos. Cra Liébana Espinama, María Sonia , García Vegas.

, García Vegas. Ies Ataúlfo Argenta, Castro Urdiales , Miguel Ángel Torío Fernández.

, Miguel Ángel Torío Fernández. Ies Bernardino Escalante, Laredo , Inmaculada San Román Azcona.

, Inmaculada San Román Azcona. Ies Cantabria, Santander , Ana Isabel Fernández Fresnedo.

, Ana Isabel Fernández Fresnedo. Ies Jesús de Monasterio, Potes , Eloy Diego Camino.

, Eloy Diego Camino. Ies El Astillero, El Astillero , Sonia Alonso Sanz.

, Sonia Alonso Sanz. Ies José del Campo, Ampuero , Rafael Bedia García.

, Rafael Bedia García. Ies José Hierro, San Vicente de la Barquera , Mª Luisa Fernández Rodríguez.

, Mª Luisa Fernández Rodríguez. Ies Ría Del Carmen, Muriedas , Ana Soraya González Bárcena.

, Ana Soraya González Bárcena. Ies San Miguel de Meruelo, S an Miguel de Meruelo , Fernando Otal Durán.

, Fernando Otal Durán. Ies Santa Cruz, Villabáñez , Mª Lourdes García Menéndez.

, Mª Lourdes García Menéndez. Ies Valle de Camargo, Muriedas, Mª Del Mar Rodríguez Rico.

Nombramientos provisionales