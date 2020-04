El PP dice que una EPA "desastrosa" urgen a un cambio de rumbo "total"

El Partido Popular ha advertido hoy de que la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre es "desastrosa" para Cantabria y confirma el "fracaso" del modelo económico regional de los últimos cinco años y la urgencia de un "cambio de rumbo total" en las políticas del Gobierno regional.

El diputado Lorenzo Vidal de la Peña ha sostenido que esta EPA es "el reflejo de la mala salud "de la economía regional que ya destruía empleo antes de la pandemia de Covid-19, pues solo recoge "un atisbo" del impacto del estado de alarma, pero al mismo tiempo pone de manifiesto "la magnitud de lo que Cantabria se juega en esta crisis".

El parlamentario popular ha denunciado de que Cantabria tiene la cifra de población activa de un primer trimestre más baja de los últimos diez años, 269.000 personas, "porque las políticas de socialistas y regionalistas no funcionan y son una máquina de achicar oportunidades".

"No vamos a tener que preocuparnos por cuánta gente hay en el paro, sino por cuánta gente queda trabajando", ha asegurado Vidal de la Peña, quien ha advertido de que el 58,5 por ciento de la población de Cantabria no trabaja y ha lamentado que "todavía no se haya oído hablar de un plan solvente y creíble para avanzar por la falta de agilidad de un Gobierno cuyos miembros se estorban entre ellos".

A la inactividad se suma la destrucción de empleo en el trimestre. "Cantabria es la tercera comunidad con peor evolución de la ocupación en el trimestre y una de las perores interanualmente", ha dicho De la Peña, quien ha subrayado que el incremento interanual de la ocupación, muy inferior a la media nacional, se debe a la contratación en el sector público.

"La realidad es que si queremos tener futuro, Cantabria no debe conformarse con la reconstrucción de la economía como punto de llegada, sino iniciar de inmediato un proceso que recupere el consumo y oriente la producción a los nuevos grandes nichos de actividad que todos los organismos internacionales identifican como soportes estables de actividad empresarial y creación de empleo y bienestar social", ha defendido el popular.

En su opinión, la alternativa de empleo "no puede reducirse a hacer una oposición a la administración o resignarse a percibir un subsidio".