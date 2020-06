El PP pedirá este martes en el Parlamento un convenio con Fomento para desbloquear La Pasiega

El Partido Popular pedirá al Gobierno de Cantabria en el primer pleno ordinario del Parlamento que se celebrará este martes 2 que active "de una vez por todas" el Centro Logístico-Industrial del Llano de La Pasiega y que implique al Ministerio de Fomento en la financiación de esa obra mediante un convenio específico.

El portavoz del PP en la Cámara autonómica, Iñigo Fernández, ha recordado que en 2017 el consejero de Industria, Francisco Martín, anunció que en año y medio se podrían ver máquinas trabajando en el Llano de La Pasiega y se comprometió en el Parlamento a tener resuelta la tramitación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) en un máximo de dieciocho meses, pero "han transcurrido tres años y a las máquinas ni se las ve ni se las espera".

Según Fernández, el proyecto para dotar a Cantabria de un gran área logístico-industrial en el Llano de La Pasiega "está atascado y adormecido", algo a lo además ahora se suma el anuncio de que el Gobierno de España no tiene previsto participar en la construcción ni financiación de este proyecto, según su respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el senador popular Félix de las Cuevas.

Por otro lado, el Ministerio de Fomento ha advertido que el Gobierno de Cantabria aún no le ha hecho llegar la documentación para iniciar los trámites para conectar el área logístico-industrial con la red ferroviaria y de carreteras, al parecer indispensable para iniciarlos. "Luego el asunto que estaba atascado ahora parece complicarse todavía más", ha sentenciado Fernández.

"El Gobierno de Cantabria habla de La Pasiega pero los trámites no avanzan y ahora además hemos sabido que el Ministerio de Fomento no tiene previsto consignar ninguna partida para la ejecución de esa obra, contraviniendo así su compromiso público expresado en junio de 2019", ha lamentado el portavoz, quien considera que los gobiernos "no pueden estar solo para cobrar con una mano impuestos a los contribuyentes y repartir subsidios con la otra" sino que "tienen que trabajar para dinamizar e impulsar".

Por todo ello, y a la vista de que la tramitación del proyecto "no parece avanzar en absoluto", el Partido Popular defenderá en el Pleno del martes una Proposición no de Ley "para pedir al Gobierno de Cantabria que firme un convenio con el Ministerio de Fomento que permita impulsar de una vez por todas esa actuación y para pedir al Gobierno de Cantabria que se ponga a trabajar de una vez por todas en impulsar esta actuación".

La iniciativa del Grupo Popular consta de cuatro puntos. En el primero se insta al Gobierno de Cantabria a hacer cumplir al Ministerio de Fomento los compromisos públicos adquiridos en relación al acondicionamiento y puesta en servicio del área logístico-industrial del Llano de La Pasiega.

En segundo lugar, se le insta a negociar y suscribir con el Ministerio un convenio que implique la participación del Gobierno de España en el desarrollo del proyecto logístico-industrial, la adaptación de la red ferroviaria y la red de carreteras del Estado a las necesidades del proyecto y la colaboración económica en su financiación.

En tercer lugar, la iniciativa del PP insta al Ejecutivo autonómico a remitir a la mayor brevedad posible la documentación solicitada por el Ministerio de Fomento en relación con su participación en el desarrollo de este proyecto.

Y en el último punto se insta al Gobierno de Cantabria a concluir y resolver la tramitación del PSIR del Llano de La Pasiega antes de que concluya el año 2020.

"El Gobierno de Cantabria se tiene que poner a trabajar porque precisamente en este momento, con las dificultades económicas que tenemos y que se avecinan, con el paro disparándose, con la incertidumbre y el temor, lo que se necesita es un Gobierno que impulse, gestione y dinamice", ha sentenciado Fernández, para quien "no podemos seguir esperando más tiempo con los grandes proyectos de futuro para Cantabria metidos en un cajón".