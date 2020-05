El PP dice que La Pasiega es solo el "primer incumplimiento" del pacto PRC-PSOE

"Los ciudadanos de Cantabria han visto muy claro, con la contestación del Gobierno en el Senado, que todos los puntos prometidos a la región en el acuerdo PRC-PSOE están en el aire y su cumplimiento es altamente dudoso. La Pasiega es solo la primera decepción, después vendrán las otras, de las que vamos a hacer en la Cámara Alta un puntual seguimiento", ha advertido en un comunicado el senador popular por Cantabria, Félix de las Cuevas.

En este sentido, ha anunciado su intención de presentar cuatro preguntas adicionales sobre el proyecto de La Pasiega: si el Gobierno de la Nación tiene previsto construir una estación clasificadora intermodal; cuánto estima que será el coste de la inversión; cuáles son concretamente los "trámites" pendientes y quién debe realizarlos; y cuándo entrará en servicio si no hay incidencias en los plazos administrativos normales.

Para De las Cuevas, aunque el Gobierno central y el PSOE "traten de camuflar" la confesión de que el Ministerio de Fomento "no tenía ninguna intención" de participar en el proyecto de La Pasiega, ha quedado claro que éste "difícilmente saldrá adelante" porque Cantabria por sí sola no es capaz de financiarlo.

De hecho, ha dicho que el Gobierno de Cantabria, tras cinco años de coalición, no ha sido capaz de concluir la tramitación urbanística de la zona, lo que en su opinión es "todo un indicio" de que lo que se presentó como un "proyecto del siglo" de tipo logístico e industrial "puede pasar a la colección de promesas vanas de la coalición", como las tres centrales eléctricas de ciclo combinado del Besaya o los 2.000 empleos que se iban a crear con la minería del zinc.

El senador ha llamado la atención sobre la "distinta vara" de medir de los regionalistas, que exigían al Gobierno de Mariano Rajoy cofinanciar todo el proyecto de La Pasiega, mientras que al de Pedro Sánchez "ni siquiera se le reclama que cumpla con lo firmado en los pactos de gobierno de construir una estación intermodal de clasificación de mercancías".

El senador popular ha asegurado que "no se van a escapar del foco de la atención de los cántabros con declaraciones que no son más que cortinas de humo para justificar una coalición donde la parte socialista no cumple con Cantabria".

"Desde el Senado vamos a seguir todos esos acuerdos al milímetro, para que la sociedad cántabra conozca la verdad y sepa a qué atenerse", ha concluido.