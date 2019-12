PP pregunta a Revilla si podrá "dormir tranquilo" con "compañeros de viaje" como Sánchez, Iglesias, Rufián y Junqueras

El PP pregunta al presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, si podrá "dormir tranquilo" apoyando la investidura de Pedro Sánchez y teniendo con "compañeros de viaje" a Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Gabriel Rufián, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegui.

"¿Es consciente de a dónde lleva este viaje y con quién?", se ha cuestionado, en rueda de prensa, el portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, que cree que al PRC "se le está yendo de las manos" su acuerdo con el PSOE y se está "metiendo en la boca del lobo".

Y es que, según Fernández, el "sí" comprometido del diputado del PRC, José María Mazón, no es solo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, sino a un Gobierno que, según ha dicho, dependerá de los independentistas catalanes o de si va a salir de la cárcel Junqueras.

Además, Fernández se ha preguntado "por qué" el PRC no rompe el acuerdo con los socialistas cuando éste, supuestamente, "se basaba" en la llegada de una serie de inversiones para Cantabria que, según ha señalado, "no se han puesto en marcha".

"Se dijo cuando se hizo público este acuerdo: si para final de año no está adjudicado todo, el acuerdo se rompe, eso es lo que dijo Miguel Ángel Revilla. Hoy es 30 de diciembre, acaba el año, se ha cumplido el plazo. ¿Dónde están esas inversiones? ¿Dónde están esas obras? ¿Dónde están esas cascadas de inversiones y ese caudal de obras?", se ha preguntado el portavoz del PP, que afirma que "no es que no está todo" de esos compromisos, sino que "no está nada".

Fernández teme que se "reedite la misma historia" que en la primera etapa del bipartito PRC-PSOE en Cantabria y de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente de España y con José Blanco como ministro de Fomento, en la que --ha dicho-- no solo no llegaron inversiones a Cantabria y sí "60.000 parados".

Para el portavoz del PP, una prueba del "esperpento" del PRC es que vaya a compartir grupo parlamentario en el Congreso con Junts per Catalunya, Compromís o el Bloque Nacionalista Galego (BNG), entre otros. "¿Es que nos hemos vuelto locos?", se ha preguntado Fernández, que cree que es una "foto" que "si no quita el sueño" a Revilla sí "intranquiliza" a los cántabros.