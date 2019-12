El PP dice que el discurso de Revilla "demuestra que los problemas de Cantabria no van con él"

El portavoz del Partido Popular, Íñigo Fernández, ha opinado que el discurso institucional navideño del presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, demuestra "que los problemas de Cantabria no van con él: que el presidente se ha endiosado y sólo piensa en él".

Según Fernández, en el mismo, Revilla "toma distancia en relación a todos los problemas de Cantabria" y "apenas aporta soluciones" a los mismos.

"Revilla no tiene mensaje y no tiene proyecto para Cantabria; y olvida que hay muchísimos cántabros pasándolo mal: afectados por los EREs en industrias clave de la región, afectados por las inundaciones, afectados por la Ley de Costas o por la ejecución de sentencias de derribo... en gran medida por su falta de gestión y su falta de trabajo", ha denunciado el popular.

En este sentido, ha censurado que en el discurso, el presidente "no ha hecho ni una referencia a los cientos de trabajadores de la industria afectados por un ERE o un ERTE".

"Parece que los problemas de los cántabros y los problemas de Cantabria no van con él. Y, desde luego, las soluciones tampoco", ha señalado el parlamentario regional del PP, para quien "el problema" no es sólo el enfriamiento de la economía española o los aranceles de Estados Unidos, sino que "en Cantabria no gobierna nadie; en Cantabria no hay política industrial ni proyectos de futuro; en Cantabria, el presidente ni está, ni trabaja, ni asume ninguna responsabilidad", ha enfatizado.

A su juicio, Cantabria no merece un presidente "que nunca resuelve nada y se pasa la vida echando balones fuera". Por eso desde el PP le han pedido "que se ponga a trabajar y a gestionar la autonomía en lugar de esconderse ante los problemas, que es lo que hace normalmente".

"Si la industria tiene problemas, él no tiene nada que ver; si se desbordan los ríos en tramos urbanos, él no tiene nada que ver; si el Estado suprime las concesiones por la Ley de Costas, él no tiene nada que ver; si los ganaderos no pueden sobrevivir con sus negocios, él no tiene nada que ver... Para eso no está la autonomía", ha subrayado Fernández.

Para el portavoz del PP, Revilla ha convertido su mensaje de Navidad "en un espectáculo, con villancico incluido", pero "pasa de puntillas por encima de los problemas de la gente". "Se ha endiosado y sólo piensa en él", ha sentenciado.

Por último, el popular se ha referido al apoyo de Revilla al Gobierno de Pedro Sánchez "con la izquierda radical y los independentistas", algo que, en su opinión, "la mayoría de los cántabros entiende muy mal". "A mucha gente en Cantabria se le abren las carnes cuando ve a Revilla y al PRC dispuestos a pactar con Podemos, con Esquerra Republicana y con Bildu. Si de verdad le importaran Cantabria y España, no apostaría por un gobierno secuestrado por quienes quieren romper España", ha asegurado.