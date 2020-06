PP presenta 46 enmiendas al proyecto de ley de Fundaciones y pide eliminar el silencio administrativo negativo

El grupo popular en el Parlamento de Cantabria ha presentado 46 enmiendas al proyecto de ley de Fundaciones del Gobierno regional, al que pide que no contemple el silencio administrativo negativo en todos los trámites que se realicen en lo relativo a estas entidades con el objetivo de "dar celeridad y facilitar" su actividad.

En este sentido va, precisamente, una de las 46 enmiendas que ha presentado el PP al proyecto de Ley de Fundaciones presentado el pasado enero en el Parlamento por el Gobierno de Cantabria, al que la diputada regional de los populares Isabel Urrutia ha exigido "más seriedad y rigor en la elaboración de las normas".

A juicio de Urrutia, el texto contiene "numerosos errores de redacción y sintácticos" a lo largo de sus 49 artículos, siete disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales.

Por ello la mayoría de las enmiendas presentadas por los populares van dirigidas a corregir esos errores de carácter formal, ha explicado el PP en un comunicado.

Sin embargo, Urrutia ha advertido también de la presencia de "importantes errores" en el proyecto como que, para introducir un nuevo supuesto de silencio administrativo negativo, la Disposición Final Primera pretenda modificar la Ley 6/2002 de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, derogada en enero de 2019.

La diputada 'popular' considera que la Administración "tiene que ser eficiente y no servirse de herramientas para todo lo contrario con la excusa de defender el interés general". "

La creación o constitución, así como la inscripción o los actos esenciales de la vida de las fundaciones, no pueden quedar supeditada a que una Administración sea lenta o no, o que se escude en supuestas razones imperiosas de interés general para decir que no sin una resolución expresa", ha señalado.

Por eso, ha exigido al Gobierno "celeridad, responsabilidad y eficiencia" en materia de Fundaciones eliminando el silencio administrativo negativo.

En opinión de la diputada del PP, "la falta de rigor del Gobierno de Cantabria es preocupante y de una gravedad manifiesta, no ya solo por presentar un proyecto errático y que pretende modificar una ley derogada hace casi año y medio, sino porque este hecho es avisado por el servicio jurídico el Gobierno de Cantabria el 5 de diciembre de 2019 y por lo que se ve nadie se leyó tal informe jurídico".

"Ni la Secretaría General que impulsa el texto, que es la de la Consejería de Presidencia, ni la Comisión de Secretarios, ni el Consejo de Gobierno se han leído ni el informe de la Dirección del Servicio Jurídico ni el propio del proyecto de ley que ellos mismos han tramitado y enviado al Parlamento", ha censurado Urrutia.

La diputada del PP ha asegurado haber sentido "desazón" al ver errores como este en un proyecto de ley del Gobierno. "No puedo creer que nadie lo haya leído antes de remitirlo al Parlamento con los numerosos errores que contiene. Parece que quieren poner a prueba a los diputados", ha concluido Urrutia.

Del total de 46 enmiendas del Partido Popular, cinco son de adición, una de supresión y cuarenta de modificación.