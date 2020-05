PRC, CC-NC y Teruel Existe apoyan el estado de alarma, pero instan al Gobierno a escuchar más

Desde el PRC, su diputado José María Mazón ha señalado que los partidos que no están en el Gobierno y las comunidades autónomas "se han sentido ninguneados" en estas semanas y ha aconsejado a Pedro Sánchez "delegar sin miedo". En todo caso, cree que el Ejecutivo "parece que va a dejar el rodillo" y por ello seguirán apoyando el estado de alarma.

En cuanto al PP, el diputado regionalista también le aconseja un cambio de posición pues, aunque admite que Sánchez debería tener un contacto diario con Pablo Casado, no entiende que el primer partido de la oposición se desentienda de esta crisis cuando todavía se está "en el primer tiempo del partido".

Ana Oramas, de CC, ha relatado que su formación había decidido el lunes abandonar el voto a favor y pasarse a la abstención y que al final ha aceptado seguir apoyando el estado de alarma al ver que el Gobierno, aunque fuera la víspera de la votación, se ofrecía a negociar.

Según ha dicho, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, le llamó para garantizar que el Gobierno prorrogará los ERTE "el tiempo que haga falta" hasta que se abra el mercado internacional del turismo y el archipiélago pueda remontar.

"Me alegro de que el Gobierno empiece a reconocer el problema y la emergencia canaria", ha comentado, insistiendo en la necesidad de que el Gobierno asuma la cogobernanza para asumir "las especiales circunstancias de algunos territorios".

EL GOBIERNO LO PONE DIFÍCIL

También Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ha admitido que el Gobierno les ha puesto "en la difícil situación de tener dudas para votar aquello" en lo que están de acuerdo. Al final, seguirán apoyando la prórroga "porque las razones claras de salud pública así lo exigen". En todo caso, aprecia "un cambio de discurso" y ve que ahora ya se habla de cogobernanza.

Por último, el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha asegurado que se mantendrán en el 'sí' porque "así lo recomienda el comité científico". "No hacerlo generaría un riesgo y enviaría un mensaje de relajamiento cuando no estamos preparados, porque no hemos terminado de ganar la batalla al Covid-19 --ha comentado--. Seguimos en el primer cuarto de hora del partido".

Eso sí, Guitarte también cree que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha podido equivocarse en estas semanas y debe reconocerlo y corregirlo. Así, critica que se hayan aprovechado decretos contra la pandemia para regular otras cuestiones o que aún no se generalicen las mascarillas.