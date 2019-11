El PRC reclamará el apoyo de Fomento y Adif para La Pasiega como proyecto "vital" para Cantabria

"El futuro está aquí y tenemos el gran compromiso de ponerlo en marcha esta legislatura", ha aseverado el secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, durante la visita que ha realizado este jueves a los terrenos del municipio de Piélagos donde se ubicará el futuro centro logístico.

Revilla ha visitado la zona acompañado del diputado nacional del PRC y candidato a la reelección, José María Mazón, así como del número 1 de la candidatura regionalista al Senado, Fernando Fernández, del consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, y del presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González.

González ha mostrado su apoyo a este proyecto "clave" para que el Puerto de Santander "siga creciendo", ya que La Pasiega "cumple" con los requisitos necesarios para que el puerto crezca hacia el interior al "no seguir rellenado" la Bahía de Santander, por lo que ha subrayado que "es vital" que esta próxima legislatura, tanto el Ministerio de Fomento como el Gobierno de Cantabria, lo apoyen.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha recordado que el Puerto de Santander crece un 15%, "muy por encima" de la media nacional frente a algunos puertos de la fachada norte que tienen crecimientos negativos, pero "está tocando techo en su crecimiento por falta de espacio y de capacidad en el espacio portuario".

El Llano de La Pasiega cuenta con casi 2 millones de metros cuadrados de superficie, "en un lugar privilegiado", a 10 minutos del Puerto de Santander y del aeropuerto. Por ello, los regionalistas reclaman el apoyo del Ministerio de Fomento y de Adif para la ampliación de la vía y la ubicación de los apartaderos que posibiliten el paso de convoyes de 750 metros "o más", por lo que ha sido y será uno de los compromisos que pondrá el PRC para dar su apoyo a un candidato a la investidura como presidente de España.

De hecho, José María Mazón ha sostenido que se trata de "una asignatura pendiente" que "no puede esperar más" porque, ha incidido, "Cantabria necesita industria, Cantabria necesita actividad económica, y Cantabria necesita reducir el paro".

Y, para ello, el Centro Logístico de La Pasiega "es el número uno", por lo que ha pedido el apoyo de los cántabros para aquellos partidos que "queremos traer inversiones y poner los medios para que vengan, y sin suelo industrial no van a venir". De ahí, que esta sea una de las principales reivindicaciones del PRC para continuar y duplicar su representación en el Congreso y Senado.

Para Mazón, "necesitamos" el apoyo del Ministerio de Fomento y de Adif. "Si no colaboran esto no saldrá adelante. Pero seguro que no saldrá si no está el PRC empujando porque, lo que es verdad, es que, en este asunto, somos los únicos que estamos empujando", ha agregado.

Por último, Fernando Fernández se ha comprometido a "defender" este proyecto en el Senado para "generar" riqueza y empleo.